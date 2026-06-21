世足賽／33場進球破百創68年來最快 BBC分析主因

2026年世界盃足球賽正火熱進行，且僅用33場比賽就達到100顆進球數，成為1958年以來最快達到這項里程碑的世界盃，英國廣播公司（BBC）對此刊出長文分析幾個主要可能原因。

BBC報導，荷蘭稍早於F組賽事以5比1痛擊瑞典，「鬱金香軍團」在踢進第3顆進球時，讓本屆世足賽進球數來到100顆，這是過去68年來首次用了33場比賽就達成這項紀錄。

唯一更快的紀錄是1954年世足賽，當時只踢20場比賽達成百顆進球。

1982年、2014年世界盃進行36場踢入百顆進球，1978年、1994年世足賽則用了38場。

本屆世界盃目前的平均每場比賽進球數約為3.09顆，依照這速度來看，賽事落幕時有望超過300顆。

●官方用球飛行軌跡

BBC分析認為，本屆進球如此之多，原因之一可能是官方比賽用球Trionda。

從本屆賽事來看，似乎已經有好多位門將難以判斷球的飛行軌跡，有超過10顆進球都來自罰球區之外。

這並非世足賽用球第一次引發議論，在2010年世界盃期間，官方用球Jabulani就因為不規則的飛行與彈跳軌跡而聞名。

●參賽球隊首次擴大至48支

本屆世足賽首次擴軍至48支隊伍，其中有4隊首次闖入會內賽，分別是維德角、古拉索、約旦及烏茲別克。

儘管維德角於H組首戰以0比0大爆冷踢平西班牙，但德國在E組首戰以7比1血洗古拉索。

前英超熱刺總教練法蘭克（Thomas Frank）指出：「當然，隊伍總數和排名較低的球隊數量增加，對於比賽品質產生了一定影響。」

●補水暫停時間可調整戰術

本屆世界盃所有比賽都有上半場、下半場各1次3分鐘球員補水暫停，而各國教頭們則利用這段時間進行戰術調整，並向球員下達新指示。

巴西在C組首戰的上半場原本以0比1落後摩洛哥，但上半場補水暫停過後，短短10分鐘內就扳平比數。

瑞士隊總教練雅金（Murat Yakin）說道：「你可以告訴球員們該怎麼做，我們能給他們看畫面，在3分鐘時間內，我們可以跟他們談話，討論換人、變化。」

●大咖球星很快進入狀況

進球數增加另一項原因，則是許多大牌球星已經迅速進入狀況。

除了梅西（Lionel Messi）上演帽子戲法，姆巴佩（Kylian Mbappe）、哈蘭德（Erling Haaland）與凱恩（Harry Kane）等巨星都有單場梅開二度的好表現。

前英超曼城後衛李查茲（Micah Richards）向BBC表示：「本屆世界盃的前鋒球員們看起來信心十足，感覺他們都認為自己能進球。」