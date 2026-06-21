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世足／踢和剛果C羅遭批太自私 葡萄牙隊友力挺老大哥：開打前就準備好面對輿論
2026世界盃不斷爆冷，其中強權葡萄牙日前在小組賽首戰與剛果共和國踢和，陣中當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）更是飽受外界質疑，甚至被貼上自私標籤。對此隊友達洛（Diogo Dalot）在受訪時站出來幫老大哥說話，並表示全隊早在世界盃開打前就做好面對輿論的準備。
葡萄牙語剛果共和國昨日以1：1踢和，C羅3次射門0射正的數據更飽受外界批評，眾多足球名宿、媒體與球迷紛紛指責其球風過於自私，法國傳奇球星亨利（Thierry Henry）甚至直言「是球隊需要進球，而不是你（C羅）需要進球」。
面對外界質疑，達洛受訪時站出來力挺老大哥，他表示球隊早在開打前，就已經討論過如果表現不如預期可能會面臨怎麼樣的輿論壓力，「在休息室、球場裡，甚至抵達世界盃之前，我[˙就已經針對這點（輿論壓力）進行深入對話。 」
他進一步說道：「我們早就預料到會發生這種事，當你擁有這樣的陣容，甚至是擁有C羅這樣的球員時，就必須做好比平時更充分的準備，」最後，達洛信心喊話，表示團隊的凝聚力不會被輕易動搖，也不會輕信輿論，「社群媒體的批評有時是不公平的，有時是不真實的，而且往往被誇大。 」
下一戰葡萄牙將對上烏茲別克，也是晉級的重要一役，對此達洛力挺C羅，並相信這位名將能夠快速重整狀態，「大家都知道C羅處理惡評的能力，而且他在國家隊有超過20年的經驗。 」
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