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世足賽／千場里程碑鎌田幫日本奪勝 日媒解答進球為何「打電話」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鎌田大地的「打電話」慶祝姿勢創造話題。 新華社
鎌田大地的「打電話」慶祝姿勢創造話題。 新華社

日本今天在世界盃足球賽以4：0擊敗突尼西亞，成為史上第1000場比賽的勝隊，目前1勝1和在「死亡之組」F組和荷蘭並列領先，晉級32強相當有利，鎌田大地開賽4分鐘破網，寫下隊史最快進球紀錄，「打電話」姿勢也創造話題。

鎌田效力英超水晶宮隊，在本屆世界盃前兩戰各進1球；日本媒體「日刊體育」指出，他在這次賽事的球員介紹影片也做過同樣動作，今天進球後又用右手「打電話」，這一幕在社群媒體迅速引發熱議，評論如潮水般湧來。

日刊體育透露，這是英超兵工廠隊巴西前鋒赫蘇斯（Gabriel Jesus）的標準慶祝動作，鐮田是在模仿他；赫蘇斯用這個動作向遠在故鄉的母親表達喜悅，鐮田或許也是要向重要的人表達，自己連續兩場重要比賽進球的喜悅。

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