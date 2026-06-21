世足賽／伊朗總教練獲告知 美國將放寬世界盃第3戰旅行限制

世界盃伊朗代表隊總教練加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）今天表示，他已被告知美國將放寬全隊第3戰的旅行限制。不過，他在記者會上抨擊球隊待遇，認為先前表現因此受到影響。

法新社報導，伊朗抵達世界盃主辦國時，國家仍與地主之一的美國處於戰爭狀態。他們的集訓與住宿地點位於墨西哥，但3場小組賽都是在美國進行。

由於比賽地點之故，伊朗隊需要頻繁地跨境旅行，但美國當局只允許他們在每場比賽結束後停留數小時，而且這些措施經常在最後一刻生變。

伊朗明天在洛杉磯與比利時交手後，26日將前往西雅圖迎戰埃及，這將是他們在小組賽的最後一戰。

加蘭諾伊今天表示，他被告知最後一場比賽，球隊的行程安排將可更有彈性。但他隨即補充，如果球隊在前2戰也能享受同樣待遇，那才是「公平的」。

加蘭諾伊在記者會表示，「他們說在西雅圖，你們可以做任何想做的事，可以按照自己的方式行事，也可以提前抵達」，但他沒有具體說明消息來源。

加蘭諾伊質問，「但我想要的，我的問題是，為什麼他們不讓我們在前兩場比賽也能提前抵達？」「我知道最後一場比賽，是的，他們允許我們自己決定行程。」

「但不幸的是，前兩場比賽的行程與時間都是別人安排的。」

伊朗上週與本屆賽事排名最低的紐西蘭以2比2戰平。伊朗防守出現2次失誤讓對手取得領先，但隨後追回比數。

「我們犯了一些錯誤，包括個人失誤，還有我們防守上的失誤。我認為我們的傳球太多。」

加蘭諾伊表示，「而且我認為，由於飛行時間太長，通勤時間太長，我們都感到疲憊。」

加蘭諾伊還指出，明天對上同組排名最高的比利時，他們的行程限制更嚴格。

儘管國際足總（FIFA）昨天下午稍早曾告知或可動身，但他的球隊直到今天才飛抵美國，距離比賽開始不到24小時。

加蘭諾伊抱怨，「我們一直等到晚上7時，什麼都沒發生」，他認為伊朗只完成平時賽前訓練的一半。

伊朗所處的G組，目前4支球隊積分同為1分，只有小組前2名才能確保闖進32強。其它各組大多數的第3名也將一同晉級，具體結果取決於各隊實際出賽表現。