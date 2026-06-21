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世足賽／比利時前鋒返國陪產引熱議 法國女主播批「父親無用」遭炎上

聯合新聞網／ 綜合報導
比利時前鋒多庫因妻子生產決定返國，法國《隊報》頻道主持人皮耶瓏對此批評「父親無用」遭網友抨擊。 路透
比利時前鋒多庫因妻子生產決定返國，法國《隊報》頻道主持人皮耶瓏對此批評「父親無用」遭網友抨擊。 路透

世界盃持續進行，但效力英超曼城的比利時國腳多庫（Jeremy Doku）卻在大賽開踢時遇上妻子將生產的人生大事，最終決定返國陪伴引發爭議，其中法國《隊報》頻道主持人皮耶瓏（France Pierron）更是指控對方做為父親「在生產時派不上用場」，造成球迷及粉絲不滿批評。

多庫妻子預計將在7月第2週產下兩人的第一個孩子，為了陪伴對方順利度過產期，即便屆時比利時仍在進行世界盃之旅，甚至進入八強，多庫仍決定返國。他在受訪時也坦言感到兩難，「沒有人會想錯過自己第一個孩子誕生的時刻，但我也知道足球比賽牽涉很多考量，我們會看看能不能有更合適的安排。」

多數人對多庫的決定表示支持，但皮耶瓏提出批評，指出有上百名選手為了站上世界盃舞台不惜一切代價，「而你（多庫）卻為了孩子出生打算放棄一切，恕我直言，這很令人反感，因為父親在那個當下根本派不上用場。」

皮耶瓏的言論引起球迷和網友不滿，曾奪得奧運拳擊金牌的法國退役拳擊名將阿斯隆（Brahim Asloum)就在留言為多庫站台，表示世界盃結束就是結束，但孩子出生卻是一輩子的事情。皮耶瓏後續也在社群上為個人失言道歉，並澄清本意並非為了貶低父親在伴侶或孩子身邊扮演的角色重要性。

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