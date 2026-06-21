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世足賽／鎌田大地4分鐘幸運球破門 改寫日本最速紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鎌田大地開賽僅4分鐘就幸運進球，打破隊史在世界盃的最快進球紀錄。 美聯社
鎌田大地開賽僅4分鐘就幸運進球，打破隊史在世界盃的最快進球紀錄。 美聯社

日本隊今天小組第二戰碰突尼西亞，開賽僅4分鐘鎌田大地就幸運進球，除助日本在關鍵搶分戰先馳得點，也打破隊史在世界盃的最快進球紀錄。

首戰和荷蘭2：2打平的日本，鎌田大地曾出現神奇的頭錘破門，今天第一顆進球也帶有幸運成分，中村敬斗從左路將球傳向中路，球剛好打到人在球門前的鎌田大地左後腳跟，讓突尼西亞門將達門（Aymen Dahmen）措手不及。

這顆幸運球改寫日本在世界盃的最快進球紀錄，原本是2018年俄羅斯世界盃對上哥倫比亞，香川真司在第6分鐘破網。

鎌田大地也成為2002年稻本潤一對比利時和俄羅斯隊都破網後，日本史上第二位世界盃「背靠背」都有進球的球員。

上田綺世第31分鐘再破網，讓日本半場踢完取得2：0領先。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 日本 突尼西亞

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