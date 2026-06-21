世足賽／貝克漢廣告收入近8億元 英媒形容「世界盃終於奪冠」

世界盃足球賽開踢10天，英國「太陽報」今天報導，英格蘭傳奇球星貝克漢（David Beckham）在本屆賽事接下一系列廣告賺取1900萬英鎊（約合台幣7億9709萬元），「他終於贏得世界盃冠軍了！」

貝克漢現年51歲，目前是美國職業足球（MLS）邁阿密國際隊的老闆之一，過去效力英格蘭隊出賽115場，但在世足賽最佳紀錄是八強。

太陽報指出，貝克漢廣告代言品牌五花八門，包括銀行、洋芋片、家居建材、速食、啤酒和運動品牌，可以說是應有盡有；市場分析師估計，貝克漢在世界盃的代言收入高達1900萬英鎊，企業願意合作是因他的形象可靠且知名度高。

太陽報特別提到，貝克漢是首位躋身億萬富翁行列的英國運動員，他和老婆維多利亞（Victoria Beckham）的財富加起來，淨資產高達11.85億英鎊；專家認為貝克漢在MLS賽事期間的超高曝光率，讓他在美國家喻戶曉，財富飆升至新的高度。