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世足賽／古拉索門將撲救15次寫60年紀錄 IG粉絲瞬間新增60多萬

中央社／ 綜合外電報導
古拉索門將羅姆一戰成名。 新華社
古拉索門將羅姆一戰成名。 新華社

世界排名遠在80名之外的古拉索（Curacao），今天在門將羅姆（Eloy Room）神勇表現下以0比0逼平強敵厄瓜多。隊史世界盃首積分入袋外，也讓同為E組的德國以分組第一的姿態挺進32強。

2026年世界盃小組賽事再爆冷門，世界排名高達20幾名，素有「南美神鷹」之稱的厄瓜多，今天苦戰加勒比海小國古拉索卻遭逼平。厄瓜多全場射門28次其中15次射正，可是古拉索門將羅姆全部救下未失一分，也保住全隊晉級淘汰賽的機會。

羅姆今天15次撲救創下世界盃自1966年以來，非加時賽單場撲救次數的新紀錄。他的表現已讓IG粉絲立刻從賽前9.6萬迅速飆升超過74萬。

古拉索是荷蘭王國自治領，人口約16萬，總人口數在世界盃史上各參賽隊伍中最少，可是全隊由經驗豐富的荷蘭教練艾沃卡（Dick Advocaat）領軍，隊中有25名球員出生荷蘭，並且大多數球員都在荷蘭踢球。

這場比賽以快節奏展開，厄瓜多似乎可以先馳得點，前西漢姆聯隊的瓦倫西亞（Enner Valencia）中路突破，但羅姆奮力將球撲出底線。

厄瓜多上半場控球率達65%，但卻未能將優勢轉化為進球。比賽進行到近1小時，厄瓜多有著打破僵局的機會，但羅姆又將布拉塔（Gonzala Plata）強力頭槌擋下。古拉索先前以1比7慘輸德國，但今天厄瓜多控球率高達74.1%，卻攻不下任何1分。

比賽接近尾聲，雙方機會不斷湧現，但羅姆始終堅守大門。厄瓜多全場15次射正，古拉索只有3次，哨音響起後，古拉索球員圍住羅姆慶祝這得之不易的1分積分，這是隊史從未有過的世界盃積分。

厄瓜多此役雖被逼和但仍有晉級可能，但接下來對手是強大的德國，至於古拉索至今雖未嘗勝場，也還有與象牙海岸一戰的最後晉級機會。

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