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世足賽／世界盃吹起「粉紅旋風」 從球鞋到球衣掀足壇新潮流

中央社／ 綜合外電報導
法國隊一片藍海中，粉紅色戰靴格外醒目。 法新社
法國隊一片藍海中，粉紅色戰靴格外醒目。 法新社

世界盃開賽至今亮點不斷，從美國雷納（Gio Reyna）的精彩進球，到法國姆巴佩（Kylian Mbappe）登上隊史射手王，再到英格蘭凱恩（Harry Kane）追平國家隊進球紀錄。而他們還有一個共同點：都穿著醒目的粉紅色戰靴。

綜合美聯社和衛報報導，由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦的2026年世界盃色彩繽紛，但粉紅色無疑是足壇最大舞台上的視覺主角。數十名頂尖球星穿著各品牌推出的粉紅球鞋登場，在綠茵場上格外醒目。

時尚雜誌GQ近來便觀察到：「無論往哪裡看，滿場都是粉紅球鞋：螢光粉、熱粉紅、紫紅粉。一旦注意到了，就再也無法忽視。」忘掉芭比粉紅（Barbiepink）吧，世界盃如今迎來「熱粉紅之夏」（hot pinksummer）。

這股粉紅風暴不僅席捲了球鞋，也攻占了球衣與裁判服。日前英格蘭對戰克羅埃西亞之役，克國門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）一身粉紅的戰袍，便成為場上最引人注目的身影之一；而在沙烏地阿拉伯對烏拉圭的比賽中，裁判團隊同樣以粉紅色制服亮相。

凱恩醒目的粉紅色戰靴引領英格蘭。 法新社
凱恩醒目的粉紅色戰靴引領英格蘭。 法新社

運動品牌認為，粉紅色之所以受到青睞，除了美觀，更與品牌識別有關。

趨勢預測機構WGSN女裝部門負責人馬喬尼（Sara Maggioni）指出，許多年輕球迷如今習慣透過手機觀看比賽，鮮明色彩更容易在小螢幕上被辨識；加上粉紅色與綠色草皮形成強烈對比，因此成為理想選擇。

她說：「很多年輕人可能透過手機觀看比賽，因此這種容易被看見的顏色本身就完成了品牌識別。」她認為，粉紅色充滿活力與動感，能帶來興奮感，因此特別適合足球賽場。

儘管有人認為男足世界盃是粉紅色的新戰場，其實粉紅色在足球場上的存在感，過去十多年來持續提升。

克羅埃西亞門將利瓦科維奇一身粉紅的戰袍，成為場上最引人注目的身影之一。 法新社
克羅埃西亞門將利瓦科維奇一身粉紅的戰袍，成為場上最引人注目的身影之一。 法新社

此外，從英超兵工廠大受歡迎的嬰兒粉客場球衣，到2023年阿根廷名將梅西（Lionel Messi）加盟美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際引爆全球瘋搶的粉紅戰袍，都成為粉紅風潮獲得主流認可的重要里程碑。

西敏寺大學（Westminster University）男裝系教授葛羅夫斯（Andrew Groves）指出，現代足球員已不再只是單純的運動員，更是個人品牌與時尚風格的代表。

過去足球文化對男子氣概、傳統以及男性球員形象有著強烈執著，但如今男足球員能自在穿上粉紅球衣與球鞋，顯示這類性別刻板聯想正逐漸淡化。在當今賽場上，粉紅色的成功本質上就是為了「搶眼」，它賦予了球員在當代影像傳播中無可取代的高度存在感。

雖然粉紅球鞋本身無法提升球員的體能極限，但運動品牌與球星一致認為，這代表著一種「贏球的心態與自信」。

在本屆世界盃舞台上，最終金盃落入誰手仍未可知，但至少在色彩競賽中，粉紅色已率先成為本屆賽事最耀眼的贏家。

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