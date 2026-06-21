聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／古拉索門將擋下厄瓜多15次射正 和局收場奪隊史第1分
首度踢進世界盃的加勒比海小國古拉索，今天在門將羅姆（Eloy Room）神勇演出下瓦解厄瓜多15度射正，最終兩隊0：0踢和，古拉索也帶回隊史第1分世界盃積分。
厄瓜多今天控球率高達6成3，28次射門有15次射正，三項數據都遙遙領先古拉索，但小組賽第一戰碰德國被震撼教育的羅姆今天堅守球門，一次次撲下厄瓜多攻擊，讓人口不到16萬的古拉索獲得競爭機會。
古拉索全場10次射門機會共3次射正，雖沒能攻破球門，但平手獲得1分積分，仍締造隊史新猷。
古拉索小組賽首戰被德國7：1血洗，今天和厄瓜多戰平，小組最終戰將碰象牙海岸；厄瓜多將和提前晉級的德國交手，勝場想開張難度更高。
美加墨世足首度從32隊擴增到48隊與會，淘汰賽共取32隊，除分組前2支球隊可晉級，還會取8支分組第三的球隊進入淘汰賽，因此古拉索和厄瓜多目前兩戰下來雖都是1和1敗，仍有機會晉級淘汰賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。