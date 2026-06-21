世足賽／古拉索門將擋下厄瓜多15次射正 和局收場奪隊史第1分

首度踢進世界盃的加勒比海小國古拉索，今天在門將羅姆（Eloy Room）神勇演出下瓦解厄瓜多15度射正，最終兩隊0：0踢和，古拉索也帶回隊史第1分世界盃積分。

厄瓜多今天控球率高達6成3，28次射門有15次射正，三項數據都遙遙領先古拉索，但小組賽第一戰碰德國被震撼教育的羅姆今天堅守球門，一次次撲下厄瓜多攻擊，讓人口不到16萬的古拉索獲得競爭機會。

古拉索全場10次射門機會共3次射正，雖沒能攻破球門，但平手獲得1分積分，仍締造隊史新猷。

門將羅姆瓦解厄瓜多15度射正。 路透社

古拉索小組賽首戰被德國7：1血洗，今天和厄瓜多戰平，小組最終戰將碰象牙海岸；厄瓜多將和提前晉級的德國交手，勝場想開張難度更高。

美加墨世足首度從32隊擴增到48隊與會，淘汰賽共取32隊，除分組前2支球隊可晉級，還會取8支分組第三的球隊進入淘汰賽，因此古拉索和厄瓜多目前兩戰下來雖都是1和1敗，仍有機會晉級淘汰賽。