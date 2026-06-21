世足賽／美國堅持伊朗世足旅行限制 朱利安尼：持續評估

白宮世界盃工作小組執行主任安德魯．朱利安尼（Andrew Giuliani）今天表示，美國將持續評估伊朗的出場安排，但目前方案維持不變，伊朗先前認為待遇不公，並表示將提申訴。

路透社報導，伊朗對美國現行限制措施深感不滿，球隊只能在賽前24小時入境比賽城市，並須在每場比賽結束後直接返回設於墨西哥蒂華納（Tijuana）的訓練基地。伊朗總教練卡蘭諾伊（Amir Ghalenoei）直言，他的球伍在本屆世界盃受到嚴重迫害。

然而，朱利安尼表示整體狀況仍有彈性，伊朗結束明天在洛杉磯與比利時的比賽後，他們會就26日舉行的第3戰協商，伊朗屆時將前往西雅圖迎戰埃及。

朱利安尼在休士頓受訪說，伊朗明天下午結束對比利時的比賽後，將搭乘僅需27分鐘航程的班機返回蒂華納。

「我們將觀察第2場比賽情況，翌日討論第3場在西雅圖的賽事安排。」

朱利安尼為現行措施辯護，並表示賽前將伊朗訓練基地從土桑（Tucson）遷往蒂華納，縮短了旅行時間。

「從土桑改到蒂華納，我認為對相關各方都是好事，當然也縮短他們前往洛杉磯的旅行時間」。「（伊朗隊）的航班比從土桑出發要少1小時。我們對第1場在洛杉磯比賽的安排，結果感到滿意。」

「我只想指出，所有球員都已取得簽證，所有教練也都取得簽證。確實有部分球隊官員未能取得簽證，那是因為我們掌握一些對他們不利的資訊，這正是我們所謂的平衡。」

朱利安尼表示，美方目標始終是保護美國及世界盃國際訪客的利益。他透露，目前未發現任何針對本屆賽事的威脅，但官員仍保持高度警戒。

「我可以告訴你，自今年年初以來，我們的情報部門於此的投入已加強3倍」，「我們每小時都在討論相關情況。但目前為止，尚未出現任何可確信的威脅。」

朱利安尼對世界盃開賽10天的成果感到滿意，他說「一切按計畫進行」，「看到球場上精彩的比賽讓人興奮，這似乎成了大家討論主題，這真的很棒。」

「我認為這是美國建國250週年的精彩慶典，世界盃正是其中最耀眼的亮點。」