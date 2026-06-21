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世足賽／德國絕殺晉級功臣 溫達夫曾凌晨4點起床到工廠上班

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫達夫傷停補時的絕殺進球，幫助德國暌違12年重返世界盃淘汰賽。 新華社
溫達夫傷停補時的絕殺進球，幫助德國暌違12年重返世界盃淘汰賽。 新華社

4屆冠軍德國隊今天靠溫達夫（Deniz Undav）傷停補時的關鍵進球，2：1絕殺象牙海岸，暌違12年重返世界盃淘汰賽，包辦今天2顆進球的溫達夫不但追上隊史傳奇克洛澤（Miroslav Klose）紀錄，更寫下工人登上足壇最大舞台的勵志故事。

本屆賽事才是29歲的溫達夫世界盃處女秀，他小組賽首戰加入德國7：1大勝古拉索的煙火秀，今天又替補建功，68分鐘的進球先助隊追平，傷停補時的再度破網更助隊拿下第2勝，生涯世界盃頭兩戰都有進球紀錄是2002年克洛澤後的德國第一人。

踢出令人印象深刻表現，世界盃過去卻離溫達夫非常遙遠，14歲時他被德甲文達布萊梅拒絕，為了延續足球夢，17歲的他在德國第四級聯賽的哈費爾澤（Havelse）踢球，一周只有120英鎊的收入，為維持生計一天還要到工廠工作8小時。

「文達布萊梅告訴14歲的我說我沒有未來，因為我太矮了，這讓我心碎了。」179公分的溫達夫提到，當時雖難過仍沒放棄希望，17歲和哈費爾澤簽約離家後，為了兼顧訓練和生活，每天還要到工廠操作雷射機器8小時，每天清晨4點就起床到工廠，結束工作後去訓練到晚上8點回家，日復一日，「我必須做工作來賺錢才能生活，因為單靠足球的收入我根本活不下去。」

2020年溫達夫轉戰比利時乙級聯賽的聖基萊錫，助隊隔年升級成功，接續在頂級聯賽更轟進25球，讓他獲得轉會到英超布萊頓（Brighton）的機會，儘管2022到23賽季的22場比賽只攻進5球，但他2024年被租借到德甲斯圖加特後，2025到26賽季狂進19球，進球榜只遜於英國名將凱恩（Harry Kane），讓他獲得代表德國參加世界盃的機會。

2024年才入選國家隊的溫達夫，目前11場國際賽亮相已經攻進9球，亮眼表現是否能為自己掙得下一戰先發機會？德國總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）說：「是的，當然。我之前說過，我們可以討論很多不同戰術，為何我要打亂他節奏？他兩次上場都有進球。」

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