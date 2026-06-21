《甄嬛傳》神比喻世足賽強隊 小紅書爆紅貼文拆解「球壇宿命論」

經典宮廷電視劇《甄嬛傳》，竟可套用來解讀世足賽？小紅書用戶「LeftWing左邊路」以「當我用《甄嬛傳》給朋友解釋世界盃強隊」為題發文，貼文迅速瘋傳，在網上熱爆且掀起現象級二創熱潮。古代宮廷與現代足球看似風馬牛不相及，但跨界聯動卻點出世界盃各隊的微妙處境，更將一直處於風口浪尖的中國國家足球隊（下稱「國足」）推上輿論最高潮，引發網民熱烈評論。

阿根廷與法國如何上演「后妃爭霸」？

小紅書用戶LeftWing左邊路在貼文把上屆冠軍阿根廷封為「烏拉那拉·宜修（皇后）」：「阿根廷就是宜修，上一屆的冠軍／皇后，今年要想辦法守住自己的后位。」適逢球王梅西（Lionel Messi）職業生涯步入尾聲，球隊正面臨新舊交替，這群老將雖然貴為「正宮」，卻時刻面臨「新人逼宮」的焦慮。

法國就是華妃 後宮裡的人都要怕她三分

能與阿根廷對峙的莫過於陣容鼎盛、體能勁爆的高盧雄雞法國，博主直言：「法國就是華妃，陣容強大家底非常厚，囂張跋扈誰都不服，後宮裏的人都要怕她三分。」 法國坐擁有姆巴佩（Kylian Mbappé）等黃金一代，頗具「年家功高震主」的底氣。

網友在留言區的評論更為毒辣，「去年（上一屆）法國確實有過1個已經成型的男胎」，暗喻2022年卡塔爾世界盃，法國一路殺進決賽，姆巴佩上演帽子戲法，在連加時的120分鐘賽事以3-3逼平阿根廷，不料在互射十二碼（點球）下敗陣，法國就正如華妃差點誕下龍子（奪冠）。

「五星巴西」跌落神壇是去「甘露寺修行」？

巴西榮獲大女主「甄嬛人設」，博主分析指「巴西曾經拿過5次世界冠軍，就像早期甄嬛寵冠六宮。但最近好幾屆又沒有拿過冠軍，隊內的球星也不如以前大牌，這就是甄嬛離宮去甘露寺了」。不過，即使巴西隊近年屢屢碰壁，風光不再，但全球老球迷依然對他們情有獨鍾，不論在哪場大賽巴西都是討論焦點，正對應「大胖橘（劇中的雍正皇帝）對甄嬛念念不忘！」。球迷們至今仍在期待這支球隊何時能上演「鈕祜祿·甄嬛回宮」的復仇大戲。

英格蘭「齊妃體質」為何關鍵時刻失水準？

「三獅軍團」英格蘭身價高昂，但在世界盃大賽卻頻頻「大熱倒灶」，被博主無情嘲諷為「齊妃」，「英格蘭紙面實力其實挺強的，就像齊妃容貌家世都不差，但就是年年失敗，每次爭寵都失敗」。英格蘭在國家隊上缺乏具備絕對權威的領袖，貝林漢姆（Jude Bellingham）與薩卡（Bukayo Saka）等年輕球員在球隊的戰略地位微妙，被笑指「然後英格蘭隊裡好幾個人都想當太子！這不就是三阿哥想當太子哈哈哈哈哈哈！」。

誰是球壇的「純元皇后」？

貼文持續發酵，眾多網友在留言區自發補足其他角色去對應世界盃各球隊，而且一致公認義大利是「純元皇后」，曾經風光無限，其防守美學更是無數球迷心中的神級白月光。只可惜如今的義大利連續兩屆無緣進級世界盃決賽周，只能活在一眾球迷的回憶與台詞裡。

國足尷尬定位：「夏冬春」還是「秀女編外人員」？

在這場「後宮大戰」中，國足連桌邊都沒擠上，卻是被討論得最激烈。有網友調侃國足就像是《甄嬛傳》第1集就被賞「一丈紅」的「夏冬春」，仗著自己家世好（市場大、經費足），一進宮就高調無比，結果大賽剛開打就被淘汰。但更多人認為，以國足的實力連宮門都踏不進去，更像是在紫禁城外乾等着的「秀女編外人員」。

國足自2002年韓日世界盃破天荒晉級正賽後，至今已連續20多年無緣正賽。每4年1次的外圍賽，對於國足而言就像是一場明知會落選卻不得不參加的「後宮選秀」。亦有網友自黑，指「雖然進不了宮，但後宮的每場恩怨情仇，宮外的太監和百姓（網友）討論得比誰都起勁」。

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文章授權轉載自《香港01》