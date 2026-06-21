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世足賽／教頭神調度 荷蘭大勝瑞典寫賽史新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈克波。（新華社）
哈克波。（新華社）

開賽僅5分鐘就攻破球門，荷蘭隊今天凌晨小組第2戰在布羅比（Brian Brobbey）上半場「梅開二度」，哈克波（Cody Gakpo）下半場也攻進兩球下，以5：1大勝瑞典隊，打破世界盃紀錄。

荷蘭小組首戰以2：2和日本踢平，寫下世界盃連13場比賽不敗紀錄，追平「森巴軍團」巴西隊，今天的大勝讓荷蘭紀錄推進到14場，締造賽史新頁。

上一度世界盃輸球已是2010年決賽敗給西班牙，荷蘭教頭科曼（Ronald Koeman）說，這場比賽能增加球員信心，「球隊承受很大壓力，尤其第一場踢平後，但現在經過四個月的修整，我們稍微安心了一點。」

前一場碰日本被逼平，科曼的消息換人遭到批評，今天他採用布羅比先發，布羅比在比賽第5分鐘和17分鐘就兩度進球，成為隊史第9位「梅開二度」的球員，讓科曼決定成為「神調度」。

布羅比先前13度國際賽出賽只有一顆進球，今天以表現打破質疑，科曼強調不會因此得意，身為教練本來就要擬定各種計畫。

荷蘭寫下世界盃紀錄，卻是瑞典1950年1：7敗給巴西後吞下的最慘敗仗。

瑞典教頭波特（Graham Potter）說：「或許這是我們要經歷的一次考驗，一支年輕成長中的隊伍在一場重要的比賽、一個重要場合，或許這對我們是一個挑戰。」他坦言失球太多，但仍要正向以對。

瑞典小組最終戰將碰日本，暫居F組龍頭的荷蘭要戰突尼西亞。

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