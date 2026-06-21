世足賽／補時絕殺！德國2比1逆轉擊退象牙海岸 睽違12年再度挺進淘汰賽

2026年6月21日凌晨4點進行的世界盃E組小組賽中，德國在主場迎戰象牙海岸。德國在克服上半場落後一球的劣勢下，於比賽後半段與傷停補時階段發動反撲，最終以2比1逆轉險勝象牙海岸，順利在小組賽中奪下二連勝，德國隊取積分6分的優勢，形同提前晉級淘汰賽。是德國自2014年巴西世界盃奪冠以來，首度挺進世界盃的淘汰賽階段。

本場賽事數據呈現雙方的攻守拉鋸。德國掌控了59%的持球率，展現優異的控球優勢，全場創造多達16次射門機會，其中有7次射正，並取得8次角球；相較之下，象牙海岸持球率為41%，全場9次射門、2次射正。儘管象牙海岸在防禦端展現韌性，貢獻5次成功阻擋，仍難抵擋德國在下半場提升的進攻效率。

比賽進程方面，上半場第30分鐘，象牙海岸率先打破僵局，Franck Kessié 在禁區內把握機會破網，幫助客隊先馳得點取得1比0領先。落後的德國在下半場展開反撲，第68分鐘，Nadiem Amiri 送出關鍵助攻，Deniz Undav 起腳射門得手，將比分追成1比1平手。雙方一路僵持至傷停補時階段，第94分鐘，Felix Nmecha 妙傳助攻，Deniz Undav 在門前再度建功破網，完成梅開二度絕殺對手。

此役過後，德國憑藉兩戰全勝、積6分的優勢，以9個進球與2個失球暫居E組排行首位，晉級情勢相當樂觀。象牙海岸則以1勝1負、積3分暫居小組第二；厄瓜多與古拉索則暫無積分分列三、四名。德國隊目前已掌握晉級16強的主動權，而象牙海岸若欲爭取晉級，下一輪小組賽將是關鍵戰役。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)