世足賽／荷蘭高效進攻 5比1擊退瑞典暫居F組榜首

2026年世界盃足球賽F組分組賽於台灣時間6月21日凌晨1點展開焦點對決。主場作戰的荷蘭展現極致的進攻效率，終場以5比1大勝瑞典，順利在小組賽中拿下關鍵三分，也奠定了晉級淘汰賽的有利基石。

本場比賽雙方在控球權上旗鼓相當，荷蘭僅以51%的持球率略微領先瑞典的49%。然而，雙方在進攻端的轉換效率卻呈現強烈反差。瑞典全場發動16次射門，其中有8次射正，並獲得5次角球機會，可惜在防守端難以限制對手攻勢；反觀荷蘭攻勢精準，全場10次射門即有7次射正，並高效轉化為5個進球，展現了強大的禁區破網實力。

開賽僅5分鐘，荷蘭便打破僵局，布羅比（Brian Brobbey）接應哈克波（Cody Gakpo）助攻先馳得點。第17分鐘，布羅比再度接獲鄧弗里斯（Denzel Dumfries）妙傳，完成梅開二度。易邊再戰，第47分鐘哈克波在鄧弗里斯助攻下攻入第三球。第53分鐘瑞典古德蒙森（Gabriel Gudmundsson）遭黃牌警告，一分鐘後荷蘭攻勢再起，哈克波接應薩默維爾（Crysencio Summerville）助攻完成個人單場雙響。第59分鐘，瑞典由埃蘭加（Anthony Elanga）接應伊薩克（Alexander Isak）傳球破網，成功打破鴨蛋。隨後瑞典分別在第75分鐘與第80分鐘，由阿亞里（Yasin Ayari）和貝格瓦爾（Lucas Bergvall）因防守動作過大領到黃牌。第89分鐘，薩默維爾接獲德佩（Memphis Depay）助攻攻入球隊第5球，為比賽定調。

此役過後，荷蘭以1勝1和、積分4分的戰績躍升至F組第一，在晉級十六強的爭奪中佔據絕對優勢。瑞典在吞下這場敗仗後，目前以1勝1敗、積分3分暫居小組第二，後續仍須與日本及突尼西亞全力拚搏以爭取出線機會。荷蘭此役展現的防守韌性與進攻高效率，成為本場勝負的分水嶺，也為接下來的賽程注入強心針。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)