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大膽變陣 美2:0擊敗澳洲晉級淘汰賽

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
美國隊費里曼（中）頭錘破網，是他國家隊生涯首進球。（法新社）
美國隊費里曼（中）頭錘破網，是他國家隊生涯首進球。（法新社）

美加墨世界盃足球賽中，主辦國之一的墨西哥日前搶先晉級卅二強賽，同為地主的美國昨也在與澳洲之戰，於當家球星普利西奇缺陣的情況下，靠著對手的烏龍球、廿一歲小將費里曼踢進國家隊生涯首球，以二比○擊敗澳洲，成為第二支晉級球隊。巴拉圭雖擋下土耳其，卻因主將阿爾米龍「遮嘴講話」而領到歷史性的紅牌。

美國在普利西奇缺陣的情況下變陣，將培皮拉上先發與前一場梅開二度的巴洛根組成雙前鋒陣勢，並在開賽就不斷逼迫澳洲後防，導致發生烏龍球，加上費里曼也在第四十三分鐘頭錘破門，以二連勝收下卅二強賽門票。

費里曼去年首度入選國家隊便進球，總教練波切提諾驚嘆「他的進化幅度巨大，但他非常謙遜、渴望學習且總是傾聽，和這樣的球員相處是一種享受。」

Ｄ組另外一場比賽，由巴拉圭與土耳其上演晉級保衛戰，巴拉圭開賽僅六十四秒就由加拉扎以一記驚天遠射破網，攻入本屆賽事迄今最快的進球，並取得領先。

但巴拉圭在上半場傷停補時階段遭遇亂局，阿爾米龍在一次犯規後，與土耳其右後衛穆爾杜爾起口角，阿爾米龍還用手遮住嘴巴向對方說話。穆爾杜爾向裁判反應，經ＶＡＲ檢視，阿爾米龍收到紅牌。

國際足球總會理事會日前通過新條款，規定「任何球員在與對手發生衝突的狀況下掩嘴，皆可處以紅牌處分。」防止球員利用遮擋口型的方式，隱蔽涉嫌種族歧視等不當言論。

巴西傷大將 內馬爾有望復出

「森巴軍團」巴西昨在小組賽第二戰以三比○勝海地，卻傷了大將拉菲尼亞，戰力一度拉響警報。賽後巴西主帥安切洛蒂帶來好消息，指出前兩場比賽都因為小腿傷勢缺陣的內馬爾，將有望在下一場與蘇格蘭之戰復出，帶領球隊爭取卅二強賽門票。

身為巴西隊史第一射手，卅四歲的內馬爾在世足賽出征前因小腿肌肉拉傷，至今仍未出賽，自五月底向國家隊報到以來，為了避免傷勢惡化，未曾參與全隊的完整對抗訓練，直到上周二才首度重返球場進行單獨復健。這將是內馬爾第四度站上世足賽舞台，自二○二三年十月他左膝十字韌帶斷裂重傷，本屆加入國家隊引發不少質疑。

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