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世足賽／不能被動應對！日本教頭：要以更強心態對突尼西亞

中央社／ 蒙特雷19日綜合外電報導
日本總教練森保一。 美聯社
日本總教練森保一。 美聯社

日本將於2026年世界盃足球賽F組第2輪迎戰突尼西亞，總教練森保一表示，日本隊不能被動應對，須準備好拿出比突尼西亞更強的氣勢和心態，而突國新任教頭預測會是場硬戰。

共同社報導，森保一今天在墨西哥召開記者會說道：「突尼西亞更換了總教練，鬥志非常高昂，一定會全力應戰。我們不能被動應對，必須準備好拿出比對手更強的氣勢及心態。」

「藍武士」軍團今天在墨西哥蒙特雷（Monterrey）近郊進行賽前最後調整，他們將於當地20日晚間對陣突尼西亞。

日本國腳久保建英於14日出戰荷蘭時左膝受傷，已確定缺席對上突尼西亞的比賽，他未隨隊前往比賽地點蒙特雷，而是留在美國進行調整。

突尼西亞在小組賽首戰以1比5慘敗瑞典後，該國足球協會解僱今年1月才上任的總教練拉姆奇（Sabri Lamouchi），並委由法國籍教練瑞納爾（Herve Renard）接掌兵符。

日本放送協會（NHK）報導，臨危受命的瑞納爾在記者會上，預測面對「藍武士」軍團時「戰況激烈，希望盡我們所能與日本對抗」。

他也分析：「日本隊整體實力出色、比賽強度高且紀律嚴明。我知道這將是一場艱難的比賽，但我們已經做好覺悟。」

日本與突尼西亞曾於2002年世界盃小組賽交手，當時「藍武士」軍團以2比0獲勝。

本屆世足賽F組已經踢完第1輪，瑞典目前拿下3分積分，日本與荷蘭各有1分，突尼西亞尚未取得積分。

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