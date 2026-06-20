世足賽／歐洲強權迎戰非洲勁旅 德國、象牙海岸正面交鋒拚提前晉級

以驚人火力著稱的德國今天將在小組賽對上實力堅強的象牙海岸，勝方可確定晉級32強。瑞典今天也有機會提前取得淘汰賽門票。

法新社報導，這3支球隊都有機會加入已經晉級的共同主辦國美國和墨西哥的行列。

德國首戰以7比1大勝首次參賽的古拉索（Curacao），若他們在多倫多（Toronto）擊敗象牙海岸，同時厄瓜多在堪薩斯市（Kansas City）無法戰勝古拉索，德國將能以E組第一之姿提前出線。

德國自從2014年在巴西奪下第4座世界盃冠軍後接連兩屆爆冷止步小組賽，如果今天提前挺進淘汰賽，對於尋求雪恥的「日耳曼坦克」而言將是莫大安慰。

而如果象牙海岸擊敗德國，也能提前晉級下一輪。

德國總教頭納格斯曼（Julian Nagelsmann）在記者會中提到對手時，特別點名法國出生的象牙海岸邊鋒佩佩（Nicolas Pepe）說：「速度是他們最大優勢之一…上一場比賽，佩佩無所不在。」

瑞典將在休士頓（Houston）對上荷蘭，對於透過歐洲國家聯賽戰績的「後門」取得世界盃門票的這支北歐強權而言，如果今天贏球而確定晉級淘汰賽，將會是令人驚艷的峰迴路轉。

與此同時，日本今天將在墨西哥蒙特雷（Monterrey）出戰突尼西亞，這場比賽將是世界盃歷史上第1000場比賽。