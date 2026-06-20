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世足登場！台中市四強賽開始辦直播派對 捷運市府站設打卡專區

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
世足賽登場，台中市政府將在7月中旬舉辦四強與冠亞賽三場直播派對，並在捷運市府站設置打卡專區，民眾拍照上傳有機會獲得限定大獎。圖／台中市政府提供
世足賽登場，台中市政府將在7月中旬舉辦四強與冠亞賽三場直播派對，並在捷運市府站設置打卡專區，民眾拍照上傳有機會獲得限定大獎。圖／台中市政府提供

世界盃足球賽開踢，台中市政府今天起在捷運市府站外設置大型足球打卡互動區，民眾拍照打卡上傳，有機會獲得官方授權限定商品；市府也將在7月15、16、20日的兩場四強賽及冠軍戰，舉辦戶外直播派對，地點在漁人町星光市集，現場還有抽獎活動。

運動局長游志祥表示，世足賽是全球最受矚目的運動賽事之一，市府為了讓市民感受足球熱潮，規畫一系列活動，包含足球打卡互動區、幼兒足球體驗和直播派對，盼民眾透過不同種類的活動接觸、認識足球，帶動城市的整體運動風氣。

運動局今天在捷運市府站舉辦足球打卡互動區啟用典禮，共60名小朋友與家長共同體驗，並同步在市府前廣場舉辦幼兒世足賽和體驗活動，以及足球障礙賽、足球四宮格與桌上足球等趣味項目。

運動局表示，大型足球打卡互動區設置實體足球門、超大顆足球以及綠色草皮，民眾可以在球門前拍照打卡，將創意照片上傳到運動局臉書粉絲專頁的指定貼文，按讚數最高的前三名可獲得獎品，包含阿根廷綠蔭盛宴場景公仔盲盒、法國隊足球吊飾、足球巨星梅西的球衣造型卡套。

運動局補充，市府近年推動足球發展，持續完善太原足球場、朝馬足球場和西屯足球場等等，台中國際足球運動休閒園區也在興建中，預計明年4月啟用，未來可以舉辦亞洲級別的國際賽事，成為台灣足球發展基地；市府也希望屆世足賽熱潮，吸引更多民眾投入足球。

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