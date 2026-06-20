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世足賽／禍從口出！阿爾米龍「掩嘴說話」領紅牌 寫賽史第一例

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴拉圭主力中場阿爾米龍（Miguel Almiron）在上半場補時階段，因為在衝突中「掩嘴說話」，遭到裁判驅逐出場。 美國聯合通訊社
巴拉圭主力中場阿爾米龍（Miguel Almiron）在上半場補時階段，因為在衝突中「掩嘴說話」，遭到裁判驅逐出場。 美國聯合通訊社

2026世足賽小組賽D組賽事高潮迭起，巴拉圭今天雖以1：0險勝土耳其，並將對方淘汰出局，但比賽中卻誕生了世足賽歷史上的罕見一幕，巴拉圭主力中場阿爾米龍（Miguel Almiron）在上半場補時階段，因為在衝突中「掩嘴說話」，遭到裁判驅逐出場，成為國際足總引進該項足壇新制後，世足賽歷史上首位因此領到紅牌罰下的球員。

本場比賽開賽僅1分5秒，巴拉圭加拉扎（Matias Galarza）就以一記驚天遠射破網，攻入本屆賽事迄今最快的進球。然而，領先的巴拉圭卻在上半場第48分鐘遭遇亂局，阿爾米龍在中場附近一次犯規後，與土耳其右後衛穆爾杜爾（Mert Muldur）發生口角。

此時，阿爾米龍刻意用手遮住嘴巴向對方說話，穆爾杜爾隨即向薩爾瓦多籍主裁判巴頓（Ivan Barton）強烈抗議，主審在親自觀看VAR（錄影助理裁判）畫面後，毫不猶豫地向阿爾米龍出示紅牌。

這張歷史性的紅牌，源於國際足球協會理事會（IFAB）日前通過的新條款，該規則嚴格規定，「任何球員在與對手發生衝突的狀況下掩嘴，皆可處以紅牌處分。」此規範旨在防止球員利用遮擋口型的方式，隱蔽涉嫌種族歧視等不當言論。新制強調，若在友好氛圍下掩嘴交談不予追究，但只要現場帶有任何衝突意味，即觸碰「自動紅牌」紅線。

賽後，巴拉圭總教練阿爾法羅（Gustavo Alfaro）拒絕對這判決發表評論，僅無奈表示，比賽中一度覺得「彷彿全世界都在與我們作對」。儘管阿爾米龍的舉動讓球隊陷入10人應戰的苦戰，所幸守軍眾志成城，最終仍將1：0的優勢守到最後。這也是巴拉圭隊史在世足賽領到的第3張紅牌，同時是本屆世足賽開打至今的第7張紅牌，追逐激烈程度創下2014年以來的新高。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 巴拉圭 土耳其

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