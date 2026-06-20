世足賽／巴西總統調侃史上首位「遠距上班」 內馬爾可望歸隊迎戰蘇格蘭

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天開玩笑說，巴西足球明星內馬爾（Neymar）是「世界上第一位被國家隊徵召卻遠距上班的球員」。

巴西隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）今晚表示，預計內馬爾右小腿傷癒歸隊，可望在世界盃巴西最後一場小組賽上場迎戰蘇格蘭。

法新社和美聯社報導，內馬爾生涯為巴西隊攻進79球，為隊史進球王。這位34歲球星5月右小腿受傷，本週才歸隊訓練，並且缺席兩場小組賽。

魯拉在一名男孩提到內馬爾的名字時回說：「內馬爾？他根本沒在踢球！」

這位80歲總統在巴西東南部好景市（BeloHorizonte）的醫院活動上還說：「內馬爾是第一位被徵召（進國家隊）卻遠距上班的球員。」

魯拉在巴西首戰與摩洛哥1比1踢平後就狂開玩笑，17日還說他正考慮簽下阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）來為巴西效力。

安切洛蒂今天表示，內馬爾將於明天進行個人訓練，22日會隨隊訓練，24日對蘇格蘭的小組賽「將可望出賽」。