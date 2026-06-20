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世足賽／主將因「遮嘴講話」吞紅牌 巴拉圭少一人靠64秒進球勝土耳其

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。 美聯社
巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。 美聯社

在摩洛哥賽巴里（Ismael Saibari）今天以開賽71秒進球創下本屆最快進球紀錄後，巴拉圭隨即在與土耳其之戰改寫紀錄，加拉扎（Matias Galarza）在開賽第64秒就以一記長射破門幫助球隊取得領先，儘管上半場結束前球隊主將阿爾米龍（Miguel Almiron）遭判紅牌出場，但巴拉圭仍是守住領先優勢，以1：0收下勝利。

世足賽D組賽事，今天在美國率先搶下分組首張32強賽門票後，第二場比賽則由首戰皆吞敗的土耳其與巴拉圭對決，其中輸球隊伍將提前遭到淘汰。而開賽僅1分鐘多，巴拉圭趁著土耳其後防傳球失誤後成功斷球，加拉扎在中路接球後直接起腳射門，開賽僅64秒就成功破門，改寫今年最快進球紀錄。

巴拉圭阿爾米龍因遮嘴說話，違反今年世足賽新規定，遭判紅牌出場。 法新社
巴拉圭阿爾米龍因遮嘴說話，違反今年世足賽新規定，遭判紅牌出場。 法新社

在開賽就落後的情況下，土耳其上半場也數次嘗試反撲，但多次射門都未能攻破巴拉圭球門，上半場傷停補時階兩隊球員發生衝撞後，巴拉圭阿爾米龍（Miguel Almiron）卻因遮嘴說話，違反今年世足賽新規定，遭判紅牌出場，讓烏拉圭只能在少一人的情況下進行後續賽事。而兩隊在傷停補時結束將進入中場休息時，雙方人馬卻一度在場中對峙，讓比賽陷入緊張氣氛，所幸最終衝突並未擴大。

易邊再戰後，土耳其也靠著人數上的優勢，在第59分鐘兵臨城下，甚至一度誘使巴拉圭門將出擊，但最終卻錯過補門機會，錯過追平良機。下半場兩隊也幾乎是一路在巴拉圭球門前進行攻防戰，但在巴拉圭持續嚴防下，土耳其卻是久攻不下，包括第89分鐘在禁區內的兩次起腳都未能破門，比賽也進入傷停時間。最終土耳其仍是未能進球追平，讓巴拉圭搶下關鍵3分積分，土耳其則是苦吞2連敗確定無緣32強。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 土耳其 巴拉圭

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