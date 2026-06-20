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世足賽／沒讓首戰進球功臣先發 澳洲教頭變陣反作繭自縛

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
澳洲教頭變陣未能收奇效。 路透通訊社
澳洲教頭變陣未能收奇效。 路透通訊社

世足賽小組賽火熱開打，首戰開紅盤的「袋鼠軍團」澳洲，第二輪迎戰地主美國卻踢到鐵板，總教練波波維奇（Tony Popovic）大膽變陣，將首戰進球功臣放回替補席，未料此舉作繭自縛，導致上半場節奏盡失。

波波維奇賽後坦言變陣思慮不周，上半場球隊完全跟不上對手速度，在中場調度與防守端漏洞百出，儘管下半場換上多名小將後成功找回進攻火花、希望扭轉局勢，可惜仍難挽頹勢，也讓後續晉級淘汰賽的壓力劇增。

此役未能先發的進球利器伊蘭昆達（Nestory Irankunda）賽後直言遺憾，指出這本是他最期待的一戰，希望能以速度撕裂美國防線，但他仍展現成熟態度，「教練有戰術考量，我完全尊重。下一場不論先發或替補，都會傾盡全力。」

而下半場替補出賽、迎來世足賽處女秀的義大利轉籍小將沃爾帕托（Cristian Volpato）則激動落淚，表示身穿綠金戰袍是夢想成真，並展現初生之犢不畏虎的氣勢，期盼未來能與隊友展現鋒線速度，「我是一個喜歡冒險的球員，在足球世界裡，你必須承擔風險才能獲得回報。」

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