世足賽／普利西奇缺陣改擺雙前鋒收成效 美國主帥大讚球員應變能力

美國在當家球星普利西奇今天對澳洲之戰因傷缺陣。 法新社

世足賽小組賽今天凌晨上演美澳大戰，地主美國在當家球星普利西奇（Christian Pulisic）因傷缺陣下，總教練波切提諾（Mauricio Pochettino）大膽變陣雙前鋒，最終以2：0力克澳洲，強勢挺進淘汰賽，波切提諾賽後難掩興奮，大力讚揚球員的戰術應變能力。

美國此役面臨主將普利西奇因小腿受傷無法上場的利空，但波切提諾並未換上同類型球員，反而出奇招將培皮（Ricardo Pepi）拉上先發，與巴洛根（Folarin Balogun）組成雙前鋒。

這項神調度也成為美國贏球關鍵，波切提諾賽後受訪時對球員的執行力讚不絕口，「我看到了一支真正相信自己、能用不同計畫和方法應戰的球隊。這種適應比賽不同需求的能力，正是教練團最想看到的。對於我的球員，我只能用『棒極了』和『不可思議』來形容，他們真的太精采了。」

波切提諾特別點出，培皮與巴洛根在前場的積極壓迫，成功癱瘓了澳洲後防線的長傳推進。雖然培皮此役未能破門，但波切提諾對他讚譽有加，「他每天都在進步，無論是搭檔雙前鋒還是單兵作戰，他都具備極佳的創造力與進球能力。今天他與巴洛根為球隊帶來了一場不可思議的表演，我為他們感到高興。」

費里曼頭槌破網。 新華社

除了鋒線表現亮眼，波切提諾也稱讚中場鐵三角的逼搶，讓後防線壓力大減。而對於年僅21歲、去年首度入選國家隊便取得進球的新星費里曼（Alex Freeman），波切提諾更是驚嘆，「他的進化幅度巨大，但他非常謙遜、渴望學習且總是傾聽，和這樣的球員相處是一種享受。」