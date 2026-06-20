世足賽／提前兩天赴美備戰又遭拒 伊朗足協向FIFA狀告政治干預

今年世足賽期間因美伊與以色列衝突的未解禁令影響，受到諸多限制的伊朗，不僅訓練基地被迫由美國亞利桑那州移師至墨西哥蒂華納，伊朗足協今天更發出嚴正聲明，不滿其欲提前兩日赴美備戰的要求遭美方拒絕，導致球隊陷入「賽前24小時才能抵達主辦城市、賽後即刻被驅逐」的窘境，將正式向FIFA提出申訴。

伊朗在小組賽首戰與紐西蘭戰平，但這趟僅127英里的移動，卻因繁瑣的清關與安全檢查耗時5小時。總教練加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）賽後直言，伊朗無疑是本屆「最受壓迫的隊伍」。

伊朗足協秘書長蒙貝尼（Hedayat Mombeini）今天也同聲譴責，不對等的備戰限制已嚴重打擊球員的心理與體能，「我們是唯一一支在世足賽期間只能在主辦城市停留24小時的球隊，這不公平。所有這些限制都會對我們球員的身心健康產生負面影響。」

儘管白宮世足工作小組強調，此限制符合FIFA規定的「賽前一日（MD-1）抵達」條款，但伊朗部分隨隊官員至今仍拿不到美國簽證，陣中大將托拉比（Mehdi Torabi）甚至得在賽後被迫前往領事館重新辦理簽注。

伊朗足協強調，這般差別待遇已嚴重破壞公平競賽原則，球隊也將在27日移師西雅圖迎戰分組末戰對手埃及，屆時後勤考驗恐將持續加劇。