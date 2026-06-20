世足賽／C羅遭批自私、該坐板凳 隊友迪亞斯：微不足道的噪音

2026年世足賽葡萄牙在小組賽首戰踢到鐵板，以1：1遭剛果逼平，賽後以41歲又123天寫下世足賽最年長先發紀錄的當家球星C羅（Cristiano Ronaldo），因全場3次射門、0射正的低迷表現淪為眾矢之的，包括法國傳奇球星亨利（Thierry Henry）在內的足壇名宿與媒體群起圍剿，直指其球風過於自私，甚至認為C羅不該再先發。

面對排山倒海的質疑與陣中「茶壺裡的風暴」傳言，葡萄牙隊友迪亞斯（Ruben Dias）今天受訪時也力挺老大哥，直言這些批評不過是「微不足道的噪音」，強調球隊內部的團結與專注度絲毫未受動搖。

「這對我們來說根本不是問題。」效力於英超曼城的迪亞斯表示，「這只是一點沒必要的騷動和噪音，這都是足球的一部分。自從我入選國家隊以來，圍繞在C羅身邊的焦點從未少過，未來也是如此，我們早已習慣與其共存，並自動將其隔離。」

葡萄牙總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）也在賽後力挺，認為換下C羅「毫無道理」。迪亞斯則坦言，球隊目前確實面臨困境，但這並非壞事，「這反而能激發出球隊的真實能耐，我們正將其轉化為進步的動力。」

首戰因傷缺陣的迪亞斯目前已順利傷癒，預計將在下一場於休士頓迎戰烏茲別克的關鍵戰役中重返先發。他強調，在世足賽這種頂級殿堂，早點遇到逆境並非壞事，球隊會保持腳踏實地，用場上表現擊碎外界質疑。