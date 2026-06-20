快訊

神曲〈Kiss Me〉樂團貝斯手 Justin Cary 病逝！主唱曬珍貴舊照悲悼好友

學術潛規則／同儕審查淪利益交換 黑道式剝削鏈浮檯面

《鐵拳教育》金武烈寵妻寵出新高度！為尹昇娥苦練街舞逗笑

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／上演帽子戲法誓言為科內而戰 大衛：卡達的沮喪可以理解

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前鋒大衛（Jonathan David）對卡達上演單場狂轟三球的「帽子戲法」。 路透
前鋒大衛（Jonathan David）對卡達上演單場狂轟三球的「帽子戲法」。 路透

地主加拿大昨天在世足賽小組賽寫下歷史新頁，靠著前鋒大衛（Jonathan David）單場狂轟三球的「帽子戲法」精采表現，以6：0橫掃卡達隊，寫下隊史在世足賽的首場勝利，然而這場歷史性的狂勝卻因中場大將科內（Ismael Kone）的重傷而覆蓋陰霾，賽後大衛與全隊更誓言，接下來的每一場比賽都要「為科內而戰」。

此役加拿大進攻行雲流水，大衛更成為自1966年英格蘭傳奇赫斯特（Geoff Hurst）以來，首位在世足賽上演帽子戲法的主辦國球員，一掃首戰表現沉寂的低迷。大衛賽後淡然表示，「這就是前鋒的生活，沒進球被批評很正常。」

不過，全場最揪心的一幕發生在下半場，科內遭到卡達中場馬迪博（Assim Madibo）粗暴飛鏟，後者隨即遭紅牌驅逐出場，但科內當場倒地不起，最終左腳被固定在醫療護具中，由擔架抬離現場，這個畫面讓全隊上下與總教練馬許（Jesse Marsch）都大受打擊。

加拿大薩利巴（Nathan Saliba）高舉球衣向受傷的隊友科內（Ismael Kone）致意。 歐新社
加拿大薩利巴（Nathan Saliba）高舉球衣向受傷的隊友科內（Ismael Kone）致意。 歐新社

隨後替補上陣並攻入進球的薩利巴（Nathan Saliba），進球後高舉科內的球衣慶賀。大衛賽後直言，在比賽大局已定的情況下看到隊友重傷，全隊心裡都非常難受，「科內對這支球隊意味著一切，我們非常愛他。接下來我們必須為他保持堅強，為了他繼續走下去。如果你問隊裡任何一個球員同樣的問題，他們都會告訴你同樣的答案。」

談到該場比賽卡達兩位球員因紅牌出場，大衛也說：「考慮到比分，他們的沮喪是可以理解的。沒有哪支球隊希望發生這樣的事。所以他們必須做出反應，但我告訴隊友們，我理解你們的憤怒，但如果你們無法贏得球權，強行衝撞毫無意義，最終只會傷害對方球員。」

目前加拿大在B組暫居領先，下戰面對瑞士只要平手就能晉級淘汰賽，帶著為隊友奮戰的悲壯決心，大衛強調球隊不會做太多繁複的晉級計算，「我們只要上場展現自己的球風，並全力以赴就對了。」

2026世足賽

世足賽 卡達 加拿大 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／科內被鏟斷腿 加拿大歷史首勝蒙塵

世足賽／加拿大科內遭踢倒小腿變形傷退 隊友進球後高舉球衣致意

世足賽／科內遭鏟斷腿對手已致歉 加拿大教頭仍砲轟卡達板凳席

世足賽／大衛「帽子戲法」加拿大6：0大勝寫紀錄 卡達慘敗還吞雙紅牌

相關新聞

世足賽／C羅遭批自私、該坐板凳 隊友迪亞斯：微不足道的噪音

2026年世足賽葡萄牙在小組賽首戰踢到鐵板，以1：1遭剛果逼平，賽後以41歲又123天寫下世足賽最年長先發紀錄的當家球星C羅（Cristiano Ronaldo），因全場3次射門、0射正的低迷表現淪為眾矢之的，包括法國傳奇球星亨利（Thierry Henry）在內的足壇名宿與媒體群起圍剿，直指其球風過於自私，甚至認為C羅不該再先發。

世足賽／上演帽子戲法誓言為科內而戰 大衛：卡達的沮喪可以理解

地主加拿大昨天在世足賽小組賽寫下歷史新頁，靠著前鋒大衛（Jonathan David）單場狂轟三球的「帽子戲法」精采表現，以6：0橫掃卡達隊，寫下隊史在世足賽的首場勝利，然而這場歷史性的狂勝卻因中場大將科內（Ismael Kone）的重傷而覆蓋陰霾，賽後大衛與全隊更誓言，接下來的每一場比賽都要「為科內而戰」。

世足賽／開賽第2分鐘就進球本屆最快 摩洛哥1：0踢退蘇格蘭晉級在望

在今年世足賽首戰就以1：1踢平「森巴軍團」巴西的上屆黑馬摩洛哥，今天在小組賽第二戰碰上首戰擊敗海地的蘇格蘭，在背負著不能輸球或是被對手踢平的壓力下，開賽第2分鐘賽巴里（Ismael Saibari）就踢進個人本屆賽事第二顆進球，最終摩洛哥也以1：0取勝，小組賽累積4積分暫居第一名。

世足賽／「戴蒙的親弟弟」進球了 美小將費里曼父親是NFL名將

2026年世足賽火熱開踢，除了場上的激烈攻防，社群網路的力量也正為賽事注入前所未有的狂熱，美國陣中年僅21歲的後衛費里曼（Alex Freeman），在今天幫助球隊以2：0擊敗澳洲隊後瞬間成為全美焦點，然而這位世足賽新星此時在TikTok上最響亮的名字，竟然是「戴蒙的親弟弟」（Diamond’s Little Brother）。

世足賽／隊史首度連勝晉級32強 美國主帥：想奪冠需要整個團隊

世足賽地主美國今天在西雅圖陽光映照下，憑藉高壓逼搶戰術與流暢的快速反擊，以2：0輕取「袋鼠軍團」澳洲隊，豪奪分組賽2連勝，不僅提前鎖定32強淘汰賽門票，更創下自1930年首屆世足賽以來，隊史暌違96年的首次世足開局連勝紀錄。

世足賽／科內被鏟斷腿 加拿大歷史首勝蒙塵

身為今年世足賽地主的加拿大，在小組賽首戰賺進隊史首個積分後，昨天的第二戰在總理卡尼到場觀賽，以及超過五萬名球迷的加油聲中，靠著大衛上演「帽子戲法」獨進三球，以六比○擊敗卡達收下歷史首勝，不過中場核心科內在下半場不幸遭遇斷腿重傷，也讓這場歷史性的勝利蒙上一層陰影。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。