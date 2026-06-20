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世足賽／開賽第2分鐘就進球本屆最快 摩洛哥1：0踢退蘇格蘭晉級在望

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世足賽／開賽第2分鐘就進球本屆最快 摩洛哥1：0踢退蘇格蘭晉級在望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
摩洛哥隊賽巴里（Ismael Saibari）（中）。法新社
摩洛哥隊賽巴里（Ismael Saibari）（中）。法新社

在今年世足賽首戰就以1：1踢平「森巴軍團」巴西的上屆黑馬摩洛哥，今天在小組賽第二戰碰上首戰擊敗海地的蘇格蘭，在背負著不能輸球或是被對手踢平的壓力下，開賽第2分鐘賽巴里（Ismael Saibari）就踢進個人本屆賽事第二顆進球，最終摩洛哥也以1：0取勝，小組賽累積4積分暫居第一名。

上屆以黑馬之姿闖進到世足賽四強賽，改寫非洲球隊史上最佳成績的摩洛哥，今年分組賽與巴西、蘇格蘭、海地分在同組，且在首場比賽就與巴西碰頭，並且靠著賽巴里在第21分鐘的進球，一度領先巴西，但巴西最終也靠著維尼修斯（Vinicius）第32分鐘的進球扳平戰局，最終雙方以1：1握手言和，各拿下1分積分。

而今天的第二戰摩洛哥則是碰上首戰以1：0擊敗海地的蘇格蘭，在背負著不能輸的晉級壓力下，開賽第二分鐘摩洛哥賽巴里就再度出擊，他在右路接獲隊友的長傳後，將球一路盤帶到球門前並起腳射門，並靠著刁鑽的角度突破蘇格蘭門將的防守破門，為摩洛哥首開紀錄。

賽巴里開賽第二分鐘就進球，也創下今年世足賽最快進球紀錄，他也成為繼2018年的埃及薩拉赫（Mohamed Salah）後，首位世足賽連續兩場比賽進球的非洲球員。

在取得領先後，摩洛哥接下來也在防守端持續對蘇格蘭施壓，並在下半場開踢後，由賽巴里再度帶起攻勢，他在接獲隊友左路突破的低平傳中球後再度起腳射門，不過球卻擊中球門橫梁彈出。進階著漢努斯（El Khannouss）也在哈基米（Achraf Hakimi）開出角球後一度以頭錘攻門，但遭到蘇格蘭門將岡恩（Angus Gunn）攔下。

儘管比賽最後階段蘇格蘭一度展開反撲，數次向摩洛哥球門發起猛攻，但仍是無法突破摩洛哥防線，最終摩洛哥就以1：0取勝，搶下小組賽關鍵3分積分，目前以累積4積分暫居分組龍頭。

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