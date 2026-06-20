世足賽／美國2比0擊敗澳洲 取得二連勝暫居分組首位

2026年世界盃D組小組賽於6月20日凌晨3點展開，由美國迎戰澳洲。此役美國隊展現流暢的團隊配合與優異的傳導，最終以2比0擊敗澳洲，成功讓對手掛蛋。本場比賽的勝負核心在於美國隊在上半場把握住對手的防守失誤取得領先，並在防守端有效壓制澳洲的進攻，成功奪下分組賽兩連勝。

整場比賽美國隊牢牢掌控節奏，團隊持球率高達62%，高於澳洲的38%，主導了中場的主動權。進攻數據方面，美國隊共嘗試10次射門，澳洲則僅有5次；兩隊雖在射正次數上以2比2持平，但美國隊門將與後防聯手做出6次關鍵擋球，化解澳洲零星的攻勢。防守端雙方肢體接觸頻繁，澳洲全場發生16次犯規，美國則有12次，顯示出中場爭奪的激烈程度。

比賽開始後，美國迅速發動壓迫。第11分鐘，澳洲後衛巴吉斯（Cameron Burgess）在防守時不慎自擺烏龍，送上烏龍大禮，幫助美國隊先馳得點取得1比0領先。隨後澳洲急於反撲，第16分鐘與第32分鐘，博斯（Jordan Bos）與瑟卡提（Alessandro Circati）相繼領到黃牌。第43分鐘，美國隊發動中路突破，弗里曼（Alex Freeman）頭錘破網，為美國擴大領先優勢至2比0。下半場雙方攻勢熄火，陷入黃牌大戰，美國後衛羅賓森（Antonee Robinson）在第56分鐘領黃。第88分鐘，美國的巴洛根（Folarin Balogun）與澳洲的蘇塔（Harry Souttar）發生衝突雙雙吞下黃牌，隨後澳洲伊塔利亞諾（Jacob Italiano）與美國理查茲（Chris Richards）也在終場前吞下黃牌，最終比分凍結在2比0。

美國隊此役憑藉穩定的防守與高效組織，順利全取三分。目前D組積分榜上，美國以2勝0負、積分6分、淨球數正5的優勢暫居分組第一，晉級32強形勢一片大好。澳洲則以1勝1負、積分3分暫居第二。同組的土耳其與巴拉圭目前皆積0分。澳洲若欲爭奪32強席次，下一輪賽事勢必要全力爭勝以確保晉級資格。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

【中央社西雅圖19日綜合外電報導】

美國今天以2比0擊敗澳洲，在小組賽還剩下一場的情形下提前晉級世界盃淘汰賽，進一步點燃主辦國球迷對本屆賽事的期待。

法新社報導，開賽前，美國球迷吶喊聲便響徹全場。這座球場除了是職業美式足球聯盟（NFL）西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）主場，美國職業足球大聯盟（MLS）西雅圖海灣者（Seattle Sounders）也同樣在此作戰。

由於美國隊主力前鋒普里希赫（Christian Pulisic）未能從傷勢中復原，總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）派上第二前鋒裴比（Ricardo Pepi）先發。

美國連續兩場比賽早早取得領先。第11分鐘，主力射手巴洛根（Folarin Balogun）從左路突破到底線後回傳，在裴比施壓下，澳洲後衛勃吉斯（CameronBurgess）不慎將球踢進自家球門，形成烏龍球。

第44分鐘，羅賓森（Antonee Robinson）主罰右側自由球時，傳給禁區無人看防的德斯特（Sergino Dest），德斯特起腳射門遭封堵後，弗里曼（Alex Freeman）第一時間頭槌進網，美國將領先擴大至2比0。

雖然裁判最初舉旗示意越位，但經過檢視後確認進球有效，全場再度陷入瘋狂。

澳洲全場最佳機會出現在第62分鐘，賽前由義大利改披澳洲戰袍的沃爾帕托（Cristian Volpato）接獲隊友傳球後起腳，卻將球踢高。

美國25日將出戰土耳其，憑藉地主優勢與目前出色表現，美國球迷已期待重現2002年闖進世界盃8強的佳績，甚至更進一步。