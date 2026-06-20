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世足賽／南韓「送」墨西哥晉級 下一場不能輸
世足賽地主國之一的墨西哥在小組賽第二輪賽事，靠著南韓在下半場發生致命失誤，終場以一比○帶走勝利，二連勝率先拿到Ａ組第一，也成為今年四十八隊中，第一支確定前進卅二強淘汰賽的隊伍。
墨西哥小組賽首戰以二比○擊敗南非，昨天在瓜達拉哈拉球場對上同樣手握一勝的南韓，雙方上半場踢完○比○；進入下半場後，南韓在比賽第五十分鐘發生失誤釀成大禍，門將金承奎處理球時球沒拿穩，墨西哥收下這個大禮，由羅莫起腳破網，靠這一球定勝負。
墨西哥此戰祭出銅牆鐵壁的防守，擋下南韓攻勢，主帥阿吉雷表示：「這是一場艱難的比賽，但我非常滿意。對南非那場其實讓我們有點緊張，但這場對南韓踢得很沉著，不是被動應戰，而是在進球之前一直保持耐心，也踢出了一場精彩的比賽。」
南韓目前戰績一勝一敗、積分三分，下一戰將對上南非，只要不輸就能晉級。
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