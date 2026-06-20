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世足賽／比賽末段上場 瑞士20歲伏兵踢翻波赫
小組賽首戰被卡達意外逼和後，瑞士在第二輪迎來一場酣暢淋漓的進球大戰，靠著主帥雅金下半場的「神調度」，以及年僅廿歲的替補神兵曼贊比驚豔爆發，在短時間內個人獨中兩元，最終以四比一擊潰波赫，下一戰將與加拿大爭奪小組龍頭。
比賽上半場雙方互交白卷，下半場補水暫停後，瑞士主帥雅金果斷變陣換上曼贊比、瓦爾加斯等人，不到兩分鐘曼贊比就率先進球，十分鐘後瓦爾加斯也補上一球，兩人更在第九十分鐘成功連線，由瓦爾加斯助攻給曼贊比上演「梅開二度」，加上傷停補時隊長查卡點球破門，最終瑞士就以四比一大勝。
談到下半場的神調度，雅金賽後透露其戰術布局，「之所以選擇在補水暫停才進行戰術調整，就是為了不給對手反應的時間。曼贊比是個充滿正能量且天賦異稟的孩子，他就像一個需要自由度的街頭足球員，在進攻端我給了他絕對的自由，而他也展現了頂尖的終結能力。」
這場驚奇表現讓曼贊比毫無懸念獲選單場最佳球員，也讓他直呼度過生涯最美好的一天。
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