世足賽／科內被鏟斷腿 加拿大歷史首勝蒙塵

身為今年世足賽地主的加拿大，在小組賽首戰賺進隊史首個積分後，昨天的第二戰在總理卡尼到場觀賽，以及超過五萬名球迷的加油聲中，靠著大衛上演「帽子戲法」獨進三球，以六比○擊敗卡達收下歷史首勝，不過中場核心科內在下半場不幸遭遇斷腿重傷，也讓這場歷史性的勝利蒙上一層陰影。

加拿大此役變陣出擊，開賽第十六分鐘，拉林就踢進個人本屆第二顆進球，為加拿大先馳得球，在接下來的賽事中加拿大也持續猛攻，甚至讓卡達球員因此賠上兩張紅牌，但仍無法擋下楓葉紅軍的攻勢。在大衛上演繼梅西後本屆第二度「帽子戲法」領軍下，最終就以六球之差大勝，只要下一場與瑞士之戰不敗，就能晉級到卅二強淘汰賽，繼續改寫隊史紀錄。

談到個人歷史性的精彩表現時，大衛說：「這感覺真的太棒了。在每一個進球之後，球場的歡呼聲都變得愈來愈大、愈來愈響亮，這給了我們不斷去追逐下一個進球的巨大動力。」

儘管大勝卡達讓加拿大全隊與主場球迷為之振奮，但在第五十一分鐘時發生揪心一幕，卡達球員馬迪博從後方凶狠鏟球，導致加拿大科內小腿嚴重骨折。儘管遭遇斷腿重傷，但科內在被擔架抬離球場時，仍強忍劇痛向全場球迷揮手致意，至於馬迪博則遭紅牌驅逐出場。

談到科內的傷勢，加拿大主帥馬許說：「你甚至能聽到骨頭折斷的聲音，大家都為他心碎與震驚。」

而兩隊的衝突並未隨著比賽結束而平息，終場哨聲響起後，馬許與卡達主帥洛佩特吉在握手時也發生口角，馬許隨後譴責了卡達教練團的反應，他透露鏟球的馬迪博賽後已主動到休息室向科內道歉，「我不認為他有意做出如此惡劣的鏟球或造成如此可怕的局面，我並不責怪他。但我無法理解對方替補席上的反應，他們竟然試圖挑起爭端，爭論是否應該出示紅牌，而這明明是一個明顯的犯規」。