快訊

在球場才做家事是哪招？網友以海報踢爆日本男性「雙標」

中職／重大違法違紀！徐基麟酒駕且隱瞞 遭中信兄弟開除

以色列、真主黨自19日起停火…美高階官員證實！揭促成協議人員

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／維德角門神一夕爆紅 IG粉絲超越大谷等體育名將

中央社／ 邁阿密19日綜合外電報導
維德角（Cape Verde）國家隊明星門將沃津哈（Vozinha）。 路透
維德角（Cape Verde）國家隊明星門將沃津哈（Vozinha）。 路透

維德角門將沃津哈15日在2026年世界盃足球賽H組首戰對陣西班牙時上演多次關鍵撲救，帶領球隊逼和「無敵艦隊」，短短數天時間，他的IG帳號粉絲就從數萬人暴增到超過1400萬。

截至目前為止，現年40歲的沃津哈（Vozinha）在社群媒體Instagram擁有超過1400萬位粉絲，他已經成為全球最知名社媒人物之一。

沃津哈率領首次闖入世界盃會內賽的維德角以0比0踢平奪冠大熱門西班牙，此役震撼全球，賽後僅僅24小時，其IG粉絲數就超越了職業美式足球聯盟NFL巨星馬霍姆斯（Patrick Mahomes），後者大約有640萬粉絲。

他的IG粉絲數也超越美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平、美國職籃NBA紐約尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）和網壇球王辛納（JannikSinner）等體育名將。

但沃津哈要趕上梅西（Lionel Messi）或羅納度（Cristiano Ronaldo）這樣的足球巨星還需要相當長時間，兩人IG粉絲數合計超過10億。

儘管如此，沃津哈成為全球家喻戶曉人物的過程依然讓各界留下深刻印象。

本屆世足賽H組的4支隊伍目前都拿下1分積分，維德角第2場小組賽將迎戰烏拉圭。

2026世足賽

世足彩蛋 2026美加墨世足 西班牙 維德角

延伸閱讀

世足賽／40歲老將多次關鍵撲救 維德角0比0爆冷逼和西班牙

世足賽／維德角40歲門將一戰成名！IG追蹤5萬暴增至破500萬

世足賽／零封西班牙爆紅獲千萬粉絲 維德角門將之母獲美簽一圓觀賽夢

世足賽／7度神撲救 維德角門神 隻手擋西班牙無敵艦隊

相關新聞

世足賽／南非主帥痛批捷克「不想踢球」 還砲轟506億場館不像座足球場

2026世足賽小組賽進入白熱化階段，A組兩支面臨晉級保衛戰的隊伍捷克與南非，今天在亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場狹路相逢，雙方最終雖以1：1握手言和，各帶走1分積分，保住晉級淘汰賽的一線生機，但兩隊教頭在賽後的記者會上，卻意外點燃了戰術風格的口水戰火。

世足賽／瑞士4比1擊退十人波赫 勇奪分組首勝暫居B組第一

2026年6月19日凌晨3時，世界盃足球賽分組賽B組迎來關鍵對決，瑞士迎戰波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）。雙方在上半場互無建樹，但瑞士憑藉下半場多打一人的優勢發動猛烈攻勢，最終以4比1大勝波赫，全取

世足賽／捷克遭南非12碼逼平 小組賽1：1握手言和

2026年世界盃足球賽A組小組賽於6月19日展開，由捷克迎戰南非。雙方在90分鐘正規時間內互有攻守，捷克雖在開賽迅速取得領先，但未能守住優勢，最終雙方以1比1握手言和，各取1分積分，使A組晉級形勢更顯

世足賽／維德角門神一夕爆紅 IG粉絲超越大谷等體育名將

維德角門將沃津哈15日在2026年世界盃足球賽H組首戰對陣西班牙時上演多次關鍵撲救，帶領球隊逼和「無敵艦隊」，短短數天時...

不滿日本男球迷世足賽清垃圾獲美名 日女喊話：請在家裡做

日本足球迷本週在世界盃賽後主動清理看臺垃圾的舉動，受到網友廣泛注意和讚賞。但有1則日本女性回文抱怨日本男性很少在家中主動...

巴西傳奇球星「外星人」羅納度讚梅西：史上最偉大足球員

在阿根廷球星梅西（Lionel Messi）於本屆世足首戰上演帽子戲法後，巴西傳奇球星「外星人」羅納度（RonaldoN...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。