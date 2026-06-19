世足賽／維德角門神一夕爆紅 IG粉絲超越大谷等體育名將

維德角門將沃津哈15日在2026年世界盃足球賽H組首戰對陣西班牙時上演多次關鍵撲救，帶領球隊逼和「無敵艦隊」，短短數天時間，他的IG帳號粉絲就從數萬人暴增到超過1400萬。

截至目前為止，現年40歲的沃津哈（Vozinha）在社群媒體Instagram擁有超過1400萬位粉絲，他已經成為全球最知名社媒人物之一。

沃津哈率領首次闖入世界盃會內賽的維德角以0比0踢平奪冠大熱門西班牙，此役震撼全球，賽後僅僅24小時，其IG粉絲數就超越了職業美式足球聯盟NFL巨星馬霍姆斯（Patrick Mahomes），後者大約有640萬粉絲。

他的IG粉絲數也超越美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平、美國職籃NBA紐約尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）和網壇球王辛納（JannikSinner）等體育名將。

但沃津哈要趕上梅西（Lionel Messi）或羅納度（Cristiano Ronaldo）這樣的足球巨星還需要相當長時間，兩人IG粉絲數合計超過10億。

儘管如此，沃津哈成為全球家喻戶曉人物的過程依然讓各界留下深刻印象。

本屆世足賽H組的4支隊伍目前都拿下1分積分，維德角第2場小組賽將迎戰烏拉圭。