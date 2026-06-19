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世足賽／不滿日本男球迷世足賽清垃圾獲美名 日女喊話：請在家裡做

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本球迷在世界盃比賽結束後，仔細撿拾垃圾並裝入藍色塑膠袋中，確保球場恢復原狀。 路透
日本球迷在世界盃比賽結束後，仔細撿拾垃圾並裝入藍色塑膠袋中，確保球場恢復原狀。 路透

日本足球迷本週在世界盃賽後主動清理看臺垃圾的舉動，受到網友廣泛注意和讚賞。但有1則日本女性回文抱怨日本男性很少在家中主動打掃，對這樣「雙標」行為的批評也大受關注。

法新社報導，國際足球總會（FIFA）在社群媒體平台X分享身穿日本足球迷標準藍衣的男性在賽後積極撿拾觀眾席垃圾的照片，並讚揚他們「無懈可擊的規矩」。其後網路上也出現許多人分享類似畫面。

然而X上有1則轉貼FIFA的貼文，卻是直指日本男性沒有外界讚美的那麼好。@atsukotamada帳號的貼文寫道：「日本男性花在做家事的時間，在國際上敬陪末座。」並附上1張諷刺漫畫，貼文瀏覽次數已高達196萬。

畫中1名男球迷為自己在賽後拿垃圾袋清理看臺感到驕傲，但另個畫面卻可見他在家中坐在沙發上放鬆休息，對一旁堆積如山的衣物和正在洗碗的妻子或母親視而不見。貼文如對日本男性喊話寫道：「請在家裡做吧。」

日本男性在家事分擔上投入甚少，這點廣為人知。日本內閣府甚至曾引述經濟合作暨發展組織（OECD）2021年的資料指出，日本女性花在家庭採買、家事和照護等「無薪工作」的時間，是日本男性的5.5倍，遠高於英國、法國和美國分別為1.8倍、1.7倍和1.6倍。

不過，網友對於這則日本女性貼文也有不同意見。有人寫道：「為了丈夫完全不打掃而苦惱的（日本）妻子，應該讓他們在家中也穿上日本武士制服（指日本足球迷標準藍衣）。」

另有人說：「這太過以偏概全，不是所有日本男性都這樣。」

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