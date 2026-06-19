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世足賽／穿墨西哥隊綠球衣爆紅　「FIFA大使」梅林成球迷新寵

中央社／ 墨西哥市19日綜合外電報導
一隻名叫梅林的兩歲鴨子，因穿墨西哥隊球衣散步影片爆紅，獲FIFA稱為大使，還成為世界盃期間球迷熱議焦點。 法新社
一隻名叫梅林的兩歲鴨子，因穿墨西哥隊球衣散步影片爆紅，獲FIFA稱為大使，還成為世界盃期間球迷熱議焦點。 法新社

在墨西哥最大電視台結束忙碌的早晨後，梅林（Merlin）下午現身接受採訪。牠的行程一路滿到深夜，因為牠還得前往墨西哥市世界盃球迷嘉年華（Fan Fest），與數以千計的粉絲見面。

不過，梅林並不是足球明星，而是1隻2歲大的鴨子。牠穿著墨西哥國家隊綠色球衣與主人一起上街的影片在網路瘋傳，迅速擄獲數百萬墨國民眾的心。

如今牠已成為網路人氣王。國際足球總會（FIFA）稱牠為墨西哥的「大使」；墨國國家隊也在社群平台分享1張梅林飛越瓜達拉哈拉體育場（GuadalajaraStadium）的合成照片，當時墨西哥隊正迎戰南韓，進行本屆世界盃的第2場比賽。

梅林的球衣背號是12號，象徵足球迷被稱為球隊「第12人」的傳統，也成為牠辨識度最高的標誌。

現在墨國的烘焙坊紛紛推出梅林造型的甜點，就連各大電視台也爭相邀請牠分享對世界盃賽事的預測。當然，牠的答案始終如一：「呱、呱、呱。」

梅林的主人、48歲的街頭小販葛梅茲（Karla IvetteGomez）告訴法新社：「我們完全沒想過牠會爆紅。」

「我們只是走在墨西哥市的主要大道上，突然1個女孩拍了影片，結果就爆紅了。」

影片畫面可見葛梅茲和兒子推著果汁攤車往前走，穿著球衣的梅林則在後面搖搖擺擺努力跟上。

葛梅茲說，梅林被FIFA稱為「大使」，「我們對此感到非常驕傲」。

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