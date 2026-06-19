世足賽／曾立目標「送一助攻」 20歲曼贊比卻梅開二度扮瑞士替補神兵

2026年世足賽小組賽B組賽事上演驚奇戲碼，瑞士陣中最年輕的20歲神童曼贊比（Johan Manzambi）在對波赫的比賽中扮演替補神兵，他在下半場第72分鐘才替補上陣，卻在登場僅2分鐘內就以一記精彩的高難度凌空抽射破網，並在第90分鐘再補一刀，不僅達到這次參賽世足賽為自己制定的目標，甚至還「嚴重超標」。

這場堪稱教科書等級的替補表現，也讓曼贊比毫無懸念地獲選為單場最佳球員，賽後接受FIFA專訪時，這位20歲小將臉上的笑容與興奮完全藏不住，他激動地表示，「說實話，這真的太不可思議了。這是我職業生涯的第一次梅開二度，沒想到竟然是在世足賽的舞台上發生。能在球迷和家人面前攻入兩球，這種感覺太美妙了，我想我今晚肯定興奮到睡不著覺。」

曼贊比本賽季效力於德甲弗萊堡隊，展現出極高的天賦與靈活度，瑞士總教練雅金（Murat Yakin）賽後也對這位愛將讚不絕口，「曼贊比是個充滿正能量且天賦異稟的孩子。他的身手非常靈活，無論是防守、中場還是邊鋒、前鋒都能勝任。他就像一個需要自由度的街頭足球員，在進攻端我給了他絕對的自由，而今天大家也看到了，他能施壓、能盤球，更具備頂尖的終結能力。」

首場比賽就曾以替補身分登場的曼贊比透露，今天教練在上場前給了他一些戰術和技術上的提點，「然後他就叫我放開來踢，打出屬於我自己的比賽。」這場驚奇表現也讓他創下多項歷史紀錄，成為自1950年以來在世足賽進球最年輕的瑞士球員。

有趣的是，曼贊比曾在今年5月受訪時表示，自己參賽的目標只是希望能「至少貢獻一次助攻」。被問到這點時，他笑著坦言，其實心裡有著更大的野心，「我當時真正的夢想，是在世足賽進兩個球，而現在我居然已經辦到了！但我希望這只是個開始，未來還能有更多進球。」被問到這是否是他人生中最好的一天？曼贊比燦笑著說：「是的，我想沒錯。」