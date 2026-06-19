世足賽／孫興慜表現差被說踢得像張員瑛！南韓守門員說明失誤原因

2026世足賽火熱進行中，備受關注的南韓巨星孫興慜前兩場比賽靜悄悄，擁有近500萬粉絲的X帳號「The Troll Football」發文嘲諷，孫興慜踢得像韓國女團IVE成員張員瑛。

孫興慜效力英超熱刺隊多年，近年轉戰美國足壇，一直是南韓絕對核心，在國際上及韓國社會地位都十分崇高。日前有韓媒嘲諷他沒當兵，傳出南韓隊球員們聯合抵制媒體。

不過孫興慜在本屆賽會前兩戰發揮不理想，「The Troll Football」上傳韓國女團成員張員瑛擔任開球嘉賓時的影片，她起腳時沒踢好，害羞地用手摀臉。這段影片被當迷因梗嘲諷，該帳號諷刺地寫下，「孫興慜世界盃精華影片。」

守門員金承奎。 路透

根據韓媒「中央日報」報導，今天發生失誤導致輸球的守門員金承奎，賽後有接受媒體訪問，他解釋，「球飛到空中，我判斷周圍只有我們的隊友，所以想安全地出擊把球接住，結果卻變成這樣。」

「守門員和後衛之間的呼喊溝通，必須依狀況快速判斷。不過今天可能因為墨西哥主場球迷的熱情加油聲，讓我的喊聲沒準確傳到李基赫（後衛）耳中。這些因素合在一起，導致失球。」金承奎說。

金承奎也維持好的心態，他表示，「以守門員這位置的特性來說，就算前面表現再好，也常會因為一次失球而受到負面評價。今天就是結果上不好，失球那個瞬間，我應該更集中注意力，但我沒能做到，結果就因此改變了。」他透露自己安慰李基赫，「比賽還要繼續，所以趕快忘掉吧。」