世足賽／南韓0：1不敵墨西哥 主帥：還有一場沒必要垂頭喪氣

南韓今天在2026世足賽小組賽第二輪面對地主墨西哥，下半場因為門將金承奎的失誤釀成大禍，最終以0：1落敗，目前戰績1勝1敗、積分3分，下一場對戰南非再拚晉級機會，賽後總教練洪明甫表示：「雖然很可惜，但我們還有最後一場比賽。」

南韓、墨西哥賽前都帶著1勝戰績，此戰成分組龍頭之爭，勝隊將能率先搶下32強淘汰賽門票。雙方上半場踢完仍是0：0平手；下半場卻在比賽第50分鐘，因南韓門將金承奎處理球時球沒拿穩，墨西哥羅莫（Luis Romo）起腳破門，成為此戰致命一擊。

洪明甫在賽後記者會上表示，雖然比賽中有幾個場面處理得不夠理想，「但整體而言，我認為球員們表現得很好，他們已經盡了全力。」尤其洪明甫也提到，賽前有叮嚀球員，至少比賽前20分鐘不能失球，選手都有執行到位。

沒能直接搶下A組第一提前晉級，南韓下一戰將在25日對上南非，若能贏球就將取得分組第二前進32強，洪明甫說：「雖然今天的結果十分遺憾，但我們還剩下一場比賽，因此沒有必要垂頭喪氣，我們會好好準備最後一戰。」