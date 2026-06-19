世足賽／科內遭鏟斷腿對手已致歉 加拿大教頭仍砲轟卡達板凳席

今年世足賽地主國之一的加拿大，今天雖在溫哥華BC體育館以6：0大勝卡達，寫下隊史在世足賽的首場勝利並暫居分組第一，然而這場歷史性的大勝卻換來慘痛代價。24歲主力中場科內（Ismael Kone）在下半場遭到對手從後方凶狠鏟球，導致左腿當場骨折，重傷退場。

這起驚悚的受傷事件發生在比賽下半場，卡達中場馬迪博（Assim Madibo）從後方對科內進行了一記凶狠的鏟球，科內隨即痛苦倒地，場上球員見狀立刻向場邊瘋狂揮手請求醫療小組進場，經過影像輔助裁判（VAR）檢視後，馬迪博被直接出示紅牌驅逐出場。

加拿大主帥馬許（Jesse Marsch）在賽後記者會上神色凝重地表示，全隊都對這次嚴重的傷勢感到「震驚與動搖」，馬許透露，可怕的聲音甚至大到連在板凳席都能清楚聽到，「我的心與他同在，全隊都因為這起可怕的傷勢而備受打擊。科內是我們球隊的心臟，他的缺陣對我們而言將是巨大的損失。」

科內被剷倒後被擔架抬出場，對手也收到紅牌。 歐新社

馬許指出，科內隨後已被緊急送往醫院並準備接受手術，其家人也已趕到醫院陪伴，儘管遭遇斷腿慘劇，科內在被擔架抬離球場時，仍強忍劇痛向全場爆滿的地主球迷揮手致意，展現堅強的心理素質。馬許感性地說：「他甚至試圖讓其他人放心，這展現了他令人難以置信的人格特質。雖然大家都心碎了，但我們必須保持專注，因為我們知道科內希望我們完成比賽。」

不過，兩隊的衝突並未隨著比賽結束而平息。終場哨聲響起後，兩隊板凳席爆發了零星衝突，馬許與卡達隊主帥洛佩特吉（Julen Lopetegui）在賽後握手時也發生口角。馬許隨後譴責了卡達教練團的反應，他透露動手鏟球的馬迪博賽後其實已主動到休息室向科內道歉，「所以，我不認為他有意做出如此惡劣的鏟球或造成如此可怕的局面，我並不責怪他。但我無法理解對方替補席上的反應，他們竟然試圖挑起爭端，爭論是否應該出示紅牌，而這明明是一個明顯的犯規，導致一名球員腿部骨折。」