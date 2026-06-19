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世足賽／比賽中李剛仁說了什麼？ 墨國主帥笑稱：你的染髮我不喜歡
本屆地主國之一的墨西哥隊，今天以1：0擊敗南韓，二連勝登上A組第一，成為本屆第一支晉級32強淘汰賽的隊伍，比賽中墨西哥總教練阿吉雷（Javier Aguirre）與昔日子弟兵李剛仁的互動也受到關注，阿吉雷賽後透露兩人的對話，開玩笑告訴他「你的染髮我不喜歡。」
阿吉雷過去在西甲馬約卡執教時，南韓好手李剛仁就在他的麾下，兩人建立起深厚的情誼。在去年世界盃抽籤結果出爐時，對於即將到來的師徒對決，阿吉雷就曾稱李剛仁是他的孩子。
今天墨西哥與南韓在世界盃A組第二輪賽事碰頭，兩人在比賽中也有互動，阿吉雷賽後受訪時被問及和李剛仁說了什麼？阿吉雷表示：「細節不方便透露，但我一直以李剛仁為榮，他以前甚至來住過我家。」
至於能透露的內容，阿吉雷笑說：「我跟他開玩笑說『你不要過來，我會把你踢開。』」還有告訴他「你的染髮我也不喜歡！」
墨西哥此戰靠著南韓門將金承奎在下半場的失誤成功破網，加上堅強的防守擋住南韓隊攻勢，阿吉雷表示：「這是一場艱難的比賽，但我非常滿意，對南非那場其實讓我們有點緊張，但今天踢得很沉著，不是被動應戰，而是在進球之前一直保持耐心，也踢出了一場精彩的比賽。」
墨西哥連勝南非、南韓後，在小組賽取得二連勝率先晉級，32強淘汰賽也確定能繼續在墨西哥城出賽。南韓則是1勝1敗，下一場碰上南非爭取晉級機會，阿吉雷認為，兩隊都有晉級的可能，「南韓最大的優勢是已經握有3分積分，南非則是擁有強烈的渴望和企圖心，這是兩隊最大的不同。」
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