快訊

借出7千萬討債拿回8千萬土地 男還沒拿到錢卻要先繳稅

鄭麗文：若沒宣布台獨大陸仍武力犯台 一定戰鬥還擊

王祖賢私密閨房首度曝光！百億豪宅神秘面紗大公開 內裝細節嘆為觀止

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／逆轉！象牙海岸國腳涉簽賭 最終獲准入境有望出戰德國

聯合新聞網／ 綜合報導
象牙海岸足球協會今天發聲明，因涉嫌簽賭違規行為而遭調查的明星前鋒瓦希（Elye Wahi）。 路透
象牙海岸足球協會今天發聲明，因涉嫌簽賭違規行為而遭調查的明星前鋒瓦希（Elye Wahi）。 路透

象牙海岸足球協會今天發聲明，因涉嫌簽賭而遭調查的明星前鋒瓦希（Elye Wahi）已獲准入境加拿大，參加象牙海岸對德國的世界盃分組賽。

該協會先前曾表示，現年23歲的瓦希將無法前往加拿大，但今天又發聲明指出，必要的入境許可現在已取得。加拿大移民部長發言人艾特（Taous Ait）以需要取得當事人授權為由，拒絕對此案發表評論。

瓦希美國時間周一在美國費城先發出賽，象牙海岸以1：0擊敗厄瓜多。象牙海岸將於美國時間周日在加拿大多倫多迎戰德國，這是他們本屆第2場比賽，將和德國爭奪分組第1，原先傳出瓦希因簽賭案無法入境，如今獲得入境許可，有望出戰。

法國足球聯賽周三表示，效力尼斯的瓦希5月17日一場比賽中領到黃牌，當時國際賭盤出現異常大量投注。監控投注市場的合作夥伴通報，得知這場比賽出現可疑投注活動，最終以0：0踢平，瓦希在比賽中領到黃牌。法國聯賽表示，已將相關資訊轉交警方、博弈主管機關及法國足球協會。

當被問到瓦希是否曾接受警方訊問時，當地檢察官辦公室告訴美聯社，「一名23歲參加法國足球聯賽的職業球員，已於2026年5月29日作為調查的一部分遭逮捕。」檢方補充說：「這項調查涉及被控有組織詐欺、有組織體育腐敗、收受贓物及洗錢等犯罪行為。該球員在警方拘留期間接受訊問，之後未遭羈押就獲釋。」

象牙海岸足球協會則表示，目前尚未收到任何關於瓦希「司法或行政程序」的正式通知，將全力支持瓦希，並重申對他的信任。

瓦希今年1月被租借至尼斯，18場比賽攻進9球，助球隊闖進法國盃決賽。法國聯賽結束後，瓦希在升降級附加賽第二回合梅開二度，幫助尼斯以4：1擊敗聖艾蒂安，成功留在法甲。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 象牙海岸 德國 加拿大

相關新聞

世足賽／南非主帥痛批捷克「不想踢球」 還砲轟506億場館不像座足球場

2026世足賽小組賽進入白熱化階段，A組兩支面臨晉級保衛戰的隊伍捷克與南非，今天在亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場狹路相逢，雙方最終雖以1：1握手言和，各帶走1分積分，保住晉級淘汰賽的一線生機，但兩隊教頭在賽後的記者會上，卻意外點燃了戰術風格的口水戰火。

世足賽／瑞士4比1擊退十人波赫 勇奪分組首勝暫居B組第一

2026年6月19日凌晨3時，世界盃足球賽分組賽B組迎來關鍵對決，瑞士迎戰波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）。雙方在上半場互無建樹，但瑞士憑藉下半場多打一人的優勢發動猛烈攻勢，最終以4比1大勝波赫，全取

世足賽／捷克遭南非12碼逼平 小組賽1：1握手言和

2026年世界盃足球賽A組小組賽於6月19日展開，由捷克迎戰南非。雙方在90分鐘正規時間內互有攻守，捷克雖在開賽迅速取得領先，但未能守住優勢，最終雙方以1比1握手言和，各取1分積分，使A組晉級形勢更顯

世足賽／靠補水暫停展開猛攻 瑞士主帥：不給對手反應的時間

瑞士在世足賽小組賽第二輪迎來一場酣暢淋漓的進球大戰，靠著替補上陣的20歲小將曼贊比（Johan Manzambi）下半場驚豔爆發、個人獨中兩元，瑞士最終以4：1大勝波赫，順利登上B組龍頭，賽後這位締造隊史最年輕單場梅開二度紀錄的「超級板凳」興奮地表示，這絕對是他職業生涯至今最美妙的時刻。

世足賽／比賽中李剛仁說了什麼？ 墨國主帥笑稱：你的染髮我不喜歡

本屆地主國之一的墨西哥隊，今天以1：0擊敗南韓，二連勝登上A組第一，成為本屆第一支晉級32強淘汰賽的隊伍，比賽中墨西哥總教練阿吉雷（Javier Aguirre）與昔日子弟兵李剛仁的互動也受到關注，阿吉雷賽後透露兩人的對話，開玩笑告訴他「你的染髮我不喜歡。」

世足賽／逆轉！象牙海岸國腳涉簽賭 最終獲准入境有望出戰德國

象牙海岸足球協會今天發聲明，因涉嫌簽賭而遭調查的明星前鋒瓦希（Elye Wahi）已獲准入境加拿大，參加象牙海岸對德國的世界盃分組賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。