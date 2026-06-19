世足賽／逆轉！象牙海岸國腳涉簽賭 最終獲准入境有望出戰德國

象牙海岸足球協會今天發聲明，因涉嫌簽賭而遭調查的明星前鋒瓦希（Elye Wahi）已獲准入境加拿大，參加象牙海岸對德國的世界盃分組賽。

該協會先前曾表示，現年23歲的瓦希將無法前往加拿大，但今天又發聲明指出，必要的入境許可現在已取得。加拿大移民部長發言人艾特（Taous Ait）以需要取得當事人授權為由，拒絕對此案發表評論。

瓦希美國時間周一在美國費城先發出賽，象牙海岸以1：0擊敗厄瓜多。象牙海岸將於美國時間周日在加拿大多倫多迎戰德國，這是他們本屆第2場比賽，將和德國爭奪分組第1，原先傳出瓦希因簽賭案無法入境，如今獲得入境許可，有望出戰。

法國足球聯賽周三表示，效力尼斯的瓦希5月17日一場比賽中領到黃牌，當時國際賭盤出現異常大量投注。監控投注市場的合作夥伴通報，得知這場比賽出現可疑投注活動，最終以0：0踢平，瓦希在比賽中領到黃牌。法國聯賽表示，已將相關資訊轉交警方、博弈主管機關及法國足球協會。

當被問到瓦希是否曾接受警方訊問時，當地檢察官辦公室告訴美聯社，「一名23歲參加法國足球聯賽的職業球員，已於2026年5月29日作為調查的一部分遭逮捕。」檢方補充說：「這項調查涉及被控有組織詐欺、有組織體育腐敗、收受贓物及洗錢等犯罪行為。該球員在警方拘留期間接受訊問，之後未遭羈押就獲釋。」

象牙海岸足球協會則表示，目前尚未收到任何關於瓦希「司法或行政程序」的正式通知，將全力支持瓦希，並重申對他的信任。

瓦希今年1月被租借至尼斯，18場比賽攻進9球，助球隊闖進法國盃決賽。法國聯賽結束後，瓦希在升降級附加賽第二回合梅開二度，幫助尼斯以4：1擊敗聖艾蒂安，成功留在法甲。