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世足賽／明星中場拖慢西班牙進攻？ 主帥：對羅德里的批評是侮辱

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
西班牙金球獎中場核心羅德里首戰表現挨批。 法新社
西班牙金球獎中場核心羅德里首戰表現挨批。 法新社

歐洲盃冠軍西班牙在本屆世足賽首戰踢到鐵板，遭首度參賽的維德角以0：0逼和，引發國內媒體強烈質疑，外界不僅批評總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）調度過於保守，更將矛頭指向金球獎中場核心羅德里（Rodri），指責他拖慢球隊進攻節奏。對此，德拉富恩特公開力挺愛將，怒斥這些批評簡直是「一種侮辱」。

西班牙爆冷平局後，H組四隊目前同積1分，晉級形勢陷入膠著，西國媒體賽後火力全開，質疑德拉富恩特將加維（Gavi）與托雷斯（Ferran Torres）擺在邊路的戰術配置，並抨擊他在久攻不下時，直到第71分鐘才進行首次換人。其中，中場大腦羅德里更成為眾矢之的。

「聽到人們這樣評價世界上最好的球員，我覺得不可思議且充滿侮辱。」德拉富恩特接受訪問時直言，若換作其他國家的頂級球星，媒體根本不敢如此放肆，「正因為他是西班牙人，我們才習慣否定自己人。羅德里就是世界第一，即便他只有五成狀態，依然能帶來無可取代的視野與平衡。」

針對外界質疑為何讓剛簽約利物浦的穆納茲（Víctor Munoz）等主力枯坐板凳，以及神童亞馬爾（Lamine Yamal）太晚登場，德拉富恩特解釋，亞馬爾仍在從4月的肌肉傷勢中復原，必須保護球員，「比賽往往在下半場決定，我們會評估最合適的登場時機，利用對手的疲態展現他的決定力。」

西班牙接下來將連續迎戰沙烏地阿拉伯與烏拉圭，德拉富恩特強調外界無須恐慌，「球員們會在關鍵時刻挺身而出，隨著賽程推進，下一場比賽我們絕對會展現出更好的狀態。」

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