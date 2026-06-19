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世足賽／4年1次「最性感女球迷」回來了！薄紗馬甲秀火辣身材助威格子軍團

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年的「世界盃最性感球迷」。 截圖自克諾爾IG
2026年的「世界盃最性感球迷」。 截圖自克諾爾IG

克羅埃西亞女球迷克諾爾（Ivana Knoll）2022卡達世足賽，因身穿國旗泳裝觀賽，獲封「世界盃最性感球迷」。2026美加墨世足賽她捲土重來，又靠超火辣服裝成為媒體和球迷關注焦點。

克諾爾昨天現身克羅埃西亞比賽現場，上半身薄紗馬甲上衣有克羅埃西亞紅白國旗元素，尺度比上屆更誇張；下半身則是搭配藍色牛仔褲。

2022年的「世界盃最性感球迷」克諾爾。
2022年的「世界盃最性感球迷」克諾爾。

儘管克羅埃西亞以2：4不敵英格蘭，她仍在社群平台發文寫道「世界盃女孩回來了」，影片中她面帶笑容，對攝影師擺姿勢拍照，用雙手比愛心手勢，再度展現性感一面。

現年33歲的的克諾爾身高180公分，是一名模特兒，IG有近300萬粉絲。根據「紐約郵報」報導，2022世足賽爆紅後她進入音樂產業，成為DJ與唱片公司老闆，藝名是「KNOLLDOLL」，這次賽後她也在達拉斯一場派對中擔任DJ。

2026世足賽

世足彩蛋 2026美加墨世足 克羅埃西亞

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