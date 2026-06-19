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世足賽／歷史之夜落淚原因曝光 梅西父親驚傳抱病家族發聲明

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）。 歐新社
阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）。 歐新社

阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）日前在世足賽首戰對決阿爾及利亞時，上演「帽子戲法」率隊以3：0開紅盤，創下多項紀錄。當時他在進球後激動落淚的畫面引發外界揣測，如今謎底揭曉，梅西家族於今天證實，梅西的68歲老父親豪爾赫（Jorge Messi）正面臨健康問題。

梅西家族透過官方聲明指出，豪爾赫目前正在醫療團隊的監督下進行治療，病情正朝著良好的方向復原。不過，對於近日網路上各種未經證實的病情傳聞與揣測，家族也罕見罕動怒，重申僅有核心家族成員掌握真實病情，並痛批部分媒體與爆料者缺乏同理心與尊重，將私人隱私當作炒作焦點。

事實上，梅西在日前受訪時，就曾隱晦地透露首戰情緒失控的原因，「我為什麼會哭？因為那是完全與足球無關的事情。那幾天我過得很艱難，但很感謝所有隊友與團隊一直陪在我身邊，給我很大的力量走出來。」

現年68歲的豪爾赫在梅西偉大的足球生涯中扮演至關重要的角色，2000年代初期正是他陪伴年幼的梅西遠渡重洋前往巴塞隆納青訓營試訓，隨後更長期擔任兒子的經紀人，一手操辦巴薩續約、轉會巴黎聖日耳曼及邁阿密國際等重要談判，可以說是梅西身後最強大的推手。目前阿根廷隊正在堪薩斯城的基地備戰，預計下周二將移師達拉斯與奧地利展開第二場分組賽廝殺。

2026世足賽

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