世足賽／大衛「帽子戲法」加拿大6：0大勝寫紀錄 卡達慘敗還吞雙紅牌

世足賽小組賽第二輪賽事今天點燃戰火，其中B組在瑞士率先搶下小組賽首勝後，身為今年地主的加拿大也在與卡達之戰踢出歷史之夜，在大衛（Jonathan David）上演「帽子戲法」領軍下，終場以6：0大勝吞下兩張紅牌的卡達，順利拿下隊史在世足賽的首勝。

身為今年世足賽的主辦國之一，加拿大在小組賽首戰遭到波赫以1：1逼平後，今天與卡達之戰則是迎來大爆發的賽事，其中前一場比賽就建功的替補建功的拉林（Cyle Larin），今天再度在開賽第16分鐘就率先進球，讓加拿大吞下定心丸。

不過本場比賽表現最亮眼的則是前鋒大衛，他在第29分鐘與上半場補時階段兩度攻破卡達球門，上半場就有梅開二度的表現，反觀卡達艾哈邁德（Homam Ahmed）卻在比賽第33分鐘吞下紅牌出場，讓落後的卡達陷入劣勢，上半場踢完加拿大也以3：0領先。

下半場加拿大持續展開猛攻，在卡達馬迪博（Assim Madibo）第51分鐘也吞下紅牌退場後，第64分鐘加拿大薩利巴（Nathan Saliba）率先進球，第75分鐘加拿大更靠著卡達的烏龍球，拿下本場比賽第五顆進球，也讓加拿大成為世足賽史上首支單場攻進5球的中北美球隊。

不過加拿大的攻勢並未停歇，在傷停補時階段大衛的禁區外抽射再度破門，踢進個人本場比賽第三球成功戴帽，他也成為梅西後，本屆第二位上演「帽子戲法」的球員，同時也是史上第6位「戴帽」的主辦國球員，幫助加拿大最終以6：0大勝卡達，與瑞士以4分積分並列B組第一。