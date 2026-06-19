快訊

學術潛規則／博班近親研究太震撼 前CEO退學揭黑幕

2026年端午節十大習俗一次看！五毒日這些人要「躲午」

不斷更新／端午連假首日南向車流湧 國道一早就紫爆 避開10地雷路段

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／大衛「帽子戲法」加拿大6：0大勝寫紀錄 卡達慘敗還吞雙紅牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
加拿大隊在大衛上演「帽子戲法」領軍下，終場以6：0大勝卡達，拿下隊史在世足賽的首勝。美聯社
加拿大隊在大衛上演「帽子戲法」領軍下，終場以6：0大勝卡達，拿下隊史在世足賽的首勝。美聯社

世足賽小組賽第二輪賽事今天點燃戰火，其中B組在瑞士率先搶下小組賽首勝後，身為今年地主的加拿大也在與卡達之戰踢出歷史之夜，在大衛（Jonathan David）上演「帽子戲法」領軍下，終場以6：0大勝吞下兩張紅牌的卡達，順利拿下隊史在世足賽的首勝。

身為今年世足賽的主辦國之一，加拿大在小組賽首戰遭到波赫以1：1逼平後，今天與卡達之戰則是迎來大爆發的賽事，其中前一場比賽就建功的替補建功的拉林（Cyle Larin），今天再度在開賽第16分鐘就率先進球，讓加拿大吞下定心丸。

不過本場比賽表現最亮眼的則是前鋒大衛，他在第29分鐘與上半場補時階段兩度攻破卡達球門，上半場就有梅開二度的表現，反觀卡達艾哈邁德（Homam Ahmed）卻在比賽第33分鐘吞下紅牌出場，讓落後的卡達陷入劣勢，上半場踢完加拿大也以3：0領先。

下半場加拿大持續展開猛攻，在卡達馬迪博（Assim Madibo）第51分鐘也吞下紅牌退場後，第64分鐘加拿大薩利巴（Nathan Saliba）率先進球，第75分鐘加拿大更靠著卡達的烏龍球，拿下本場比賽第五顆進球，也讓加拿大成為世足賽史上首支單場攻進5球的中北美球隊。

不過加拿大的攻勢並未停歇，在傷停補時階段大衛的禁區外抽射再度破門，踢進個人本場比賽第三球成功戴帽，他也成為梅西後，本屆第二位上演「帽子戲法」的球員，同時也是史上第6位「戴帽」的主辦國球員，幫助加拿大最終以6：0大勝卡達，與瑞士以4分積分並列B組第一。

2026世足賽

2026美加墨世足 加拿大 卡達

延伸閱讀

世足賽／加拿大強心針 隊長戴維斯回歸迎戰卡達爭隊史首勝

世足賽／卡達傷停補時靠烏龍球救命 1比1爆冷逼和瑞士拿到隊史首分

世足賽／加拿大首戰踢平波赫 總教練：滿意但上半場欠積極

世足賽／瑞士4比1擊退十人波赫 勇奪分組首勝暫居B組第一

相關新聞

世足賽／南非主帥痛批捷克「不想踢球」 還砲轟506億場館不像座足球場

2026世足賽小組賽進入白熱化階段，A組兩支面臨晉級保衛戰的隊伍捷克與南非，今天在亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場狹路相逢，雙方最終雖以1：1握手言和，各帶走1分積分，保住晉級淘汰賽的一線生機，但兩隊教頭在賽後的記者會上，卻意外點燃了戰術風格的口水戰火。

世足賽／瑞士4比1擊退十人波赫 勇奪分組首勝暫居B組第一

2026年6月19日凌晨3時，世界盃足球賽分組賽B組迎來關鍵對決，瑞士迎戰波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）。雙方在上半場互無建樹，但瑞士憑藉下半場多打一人的優勢發動猛烈攻勢，最終以4比1大勝波赫，全取

世足賽／捷克遭南非12碼逼平 小組賽1：1握手言和

2026年世界盃足球賽A組小組賽於6月19日展開，由捷克迎戰南非。雙方在90分鐘正規時間內互有攻守，捷克雖在開賽迅速取得領先，但未能守住優勢，最終雙方以1比1握手言和，各取1分積分，使A組晉級形勢更顯

世足賽／靠補水暫停展開猛攻 瑞士主帥：不給對手反應的時間

瑞士在世足賽小組賽第二輪迎來一場酣暢淋漓的進球大戰，靠著替補上陣的20歲小將曼贊比（Johan Manzambi）下半場驚豔爆發、個人獨中兩元，瑞士最終以4：1大勝波赫，順利登上B組龍頭，賽後這位締造隊史最年輕單場梅開二度紀錄的「超級板凳」興奮地表示，這絕對是他職業生涯至今最美妙的時刻。

世足賽／加拿大科內遭踢倒小腿變形傷退 隊友進球後高舉球衣致意

加拿大今天在世足賽小組賽第二戰，雖然在大衛（Jonathan David）上演「帽子戲法」領軍下，終場以6：0大勝卡達，收下隊史在世足賽的首勝，但中場悍將科內（Ismael Kone）卻在比賽第51分鐘遭到卡達馬迪博（Assim Madibo）踢倒，小腿嚴重變形傷退，賽後踢進加拿大本場比賽首球的拉林（Cyle Larin）就表示，科內的傷退讓全隊大受打擊，但大家展現了鬥志完成了這場比賽。

世足賽／歷史之夜落淚原因曝光 梅西父親驚傳抱病家族發聲明

阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）日前在世足賽首戰對決阿爾及利亞時，上演「帽子戲法」率隊以3：0開紅盤，創下多項紀錄。當時他在進球後激動落淚的畫面引發外界揣測，如今謎底揭曉，梅西家族於今天證實，梅西的68歲老父親豪爾赫（Jorge Messi）正面臨健康問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。