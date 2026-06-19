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世足賽／靠補水暫停展開猛攻 瑞士主帥：不給對手反應的時間

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
瑞士主帥雅金。路透
瑞士主帥雅金。路透

瑞士在世足賽小組賽第二輪迎來一場酣暢淋漓的進球大戰，靠著替補上陣的20歲小將曼贊比（Johan Manzambi）下半場驚豔爆發、個人獨中兩元，瑞士最終以4：1大勝波赫，順利登上B組龍頭，賽後這位締造隊史最年輕單場梅開二度紀錄的「超級板凳」興奮地表示，這絕對是他職業生涯至今最美妙的時刻。

本場比賽上半場雙方互交白卷，瑞士主帥雅金（Murat Yakin）在下半場果斷變換陣容，並在補水暫停後發動致命一擊。雅金賽後透露其戰術佈局，「我們必須保持耐心。之所以選擇在補水暫停才進行戰術調整，就是為了不給對手反應的時間。我們換上速度型球員，趁著對手體能下滑時利用空間，成功主導了比賽。」

這個大膽的變陣迅速收到回報，替補登場的曼贊比先是接應傳中不停球直接轟門破網，隨後又與另一名替補瓦爾加斯（Ruben Vargas）絕妙配合，完成個人第二記進球，徹底擊碎波士尼亞的防線。

「我們很清楚上半場表現不佳的原因，但我們是一支優秀的球隊，今天大家證明了這一點。」賽後拿下單場最佳球員的曼贊比，難掩喜悅地說，雖然深知必須在場上保持耐心等待機會，但能用兩顆進球寫下歷史，依然讓他感到不可思議。

相較於瑞士的意氣風發，吞下近10場比賽首敗的波赫，主帥巴巴雷茲（Sergej Barbarez）則顯得無奈。他坦言補水暫停是比賽的轉折點，「在那之前我們是表現更好的一方，也給對手施加了很大壓力。但瑞士是一支高素質的球隊，擁有能利用空間的頂級球員，我們為此付出了慘痛代價。」

不過巴巴雷茲並未氣餒，他直言這場挫敗並非世界末日，「我們還剩下一場比賽，全隊會全力以赴爭取勝利，力拚晉級資格。」

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