世足賽／巴西第2場小組賽對戰海地 內馬爾仍將缺席

巴西隊明天將在美國費城（Philadelphia）與海地隊進行本屆世界盃足球賽第2場小組賽，足球名將內馬爾因右小腿傷勢未癒，不會隨巴西隊前往費城。

法新社報導，巴西隊在世界盃C組首戰與摩洛哥1比1踢和，當時34歲球星內馬爾（Neymar）缺陣，本週他才下場與國家隊一起訓練。

巴西隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）上週曾表示，他希望內馬爾準備好參與對戰海地的一部分比賽。

內馬爾5月底被診斷出右小腿受傷。據巴西媒體報導，安切洛蒂與教練團隊不願過早讓這位巴西隊史最佳射手復出，以免影響他在後續比賽上場的機會。

巴西足協今天傳訊息告訴記者，內馬爾將留在紐澤西州，全力完成最後階段的康復。紐澤西州是巴西隊訓練基地所在地。

巴西最後一場小組賽將於24日在邁阿密（Miami）進行，屆時將迎戰蘇格蘭。