世足賽／瑞士4比1擊退十人波赫 勇奪分組首勝暫居B組第一

2026年6月19日凌晨3時，世界盃足球賽分組賽B組迎來關鍵對決，瑞士迎戰波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）。雙方在上半場互無建樹，但瑞士憑藉下半場多打一人的優勢發動猛烈攻勢，最終以4比1大勝波赫，取得三分積分，奠定分組晉級的有利基礎。

本場比賽瑞士展現出色的中場控制力，掌握高達62%的持球時間，並透過7次角球機會持續施壓。全場瑞士發動13次射門、其中7次射正，進攻效率極高。相較之下，波赫攻勢熄火，整場僅有5次射門、3次射正，且防守端疲於奔命，全場出現18次犯規，並累積2張黃牌與1張紅牌，防線崩潰成為影響比賽勝負的重要關鍵。

比賽前段雙方身體對抗激烈。第59分鐘與61分鐘，波赫德迪奇與哲科相繼領到黃牌，瑞士後衛埃爾維迪隨後也於第65分鐘染黃。第74分鐘，瑞士前鋒曼贊比射門得手打破僵局，幫助球隊先馳得點。第80分鐘，波赫後衛穆哈雷莫維奇因嚴重犯規，吞紅牌遭驅逐出場。多打一人的瑞士隨即擴大戰果，第84分鐘，巴爾加斯接應恩博洛助攻破網；第90分鐘，曼贊比再度進球。儘管波赫在補時第93分鐘由馬赫米奇追回一球，但第97分鐘瑞士獲得12碼罰球機會，隊長扎卡一蹴而就，最終比分定格在4比1。

此役過後，B組排名形勢漸趨明朗。瑞士以1勝1和、積分4分、淨勝球優勢暫居分組首位，晉級16強形勢大好。加拿大與卡達同以1分積分並列第二。吞下敗仗的波赫則以1和1負、積分1分、淨勝球落後暫居分組末位，若欲爭取晉級資格，下一輪賽事勢必要全力搶勝。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

【中央社加州印格塢18日綜合外電報導】

2026世界盃足球賽替補上場的瑞士小將曼贊比在比賽第74分鐘以一記精彩的凌空抽射攻入個人世界盃首球，隨後瑞士在比賽尾聲火力全開，最終以4比1擊敗波赫，掌握分組主導權。

美聯社報導，在波士尼亞與赫塞哥維納球員穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）因危險鏟球遭紅牌驅逐出場，導致球隊僅剩10人應戰後不久，瑞士的瓦爾加斯（Ruben Vargas）在第84分鐘為球隊再下一城。

曼贊比（Johan Manzambi）在第90分鐘接獲瓦爾加斯的傳球再次得分，隊長薩卡（Granit Xhaka）則在傷停補時最後一刻罰球命中，為比賽畫下句點。

波赫的馬赫米奇（Ermin Mahmic）在下半場補時第4分鐘為球隊追回1分。儘管波赫在比賽後半段一直與排名較高的瑞士僵持不下，這僅是波赫隊史第2次參加世界盃，目前仍有進入淘汰賽的機會。

瑞士上週與卡達以1比1戰平，表現令人失望，但今天對陣近9場正式比賽未嘗敗績、氣勢正旺的波赫「飛龍軍團」（Dragons）時，大部分時間都主導了比賽節奏。

然而，瑞士在20歲小將曼贊比展現個人才華前，始終無法突破僵局。這位出生於日內瓦、效力於德甲佛萊堡（Freiburg）的小將，加上穆哈雷莫維奇的紅牌，徹底改變了比賽局勢。

曼贊比是在替補明星邊鋒恩多耶（Dan Ndoye）上場3分鐘後便取得進球。當時他高高躍起，完美接應了對方球員試圖頭槌解圍的球並直接射門，引發洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）內焦慮的瑞士球迷區一片瘋狂慶祝。

波赫則擁有強大的後援，現場7萬多名觀眾中，有數萬名球迷為慶祝國家第2次參加世界盃而瘋狂吶喊。雖然波赫的控球率與機會較少，但每一次精彩表現都贏得全場雷鳴般的歡呼。

據法新社報導，瑞士目前以積分4分在分組中領先，晉級淘汰賽已近在咫尺。

反觀波赫儘管在附加賽中爆冷擊敗義大利才闖進本屆賽事，但在這場慘痛的敗仗後，目前兩場比賽僅積1分，晉級之路已岌岌可危。

在今天的其他賽事方面，上週在A組以0比2慘敗給墨西哥、且有兩名球員被罰下場的南非隊，今天在亞特蘭大（Atlanta）以1比1逼平捷克，重新燃起了一線晉級希望。