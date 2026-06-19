聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／捷克遭南非12碼逼平 小組賽1：1握手言和

聯合新聞網／ 台北訊
南非Teboho Mokoena（左）操刀主罰12碼球命中，成功將比分追成1比1平手。 路透社
南非Teboho Mokoena（左）操刀主罰12碼球命中，成功將比分追成1比1平手。 路透社

2026年世界盃足球賽A組小組賽於6月19日展開，由捷克迎戰南非。雙方在90分鐘正規時間內互有攻守，捷克雖在開賽迅速取得領先，但未能守住優勢，最終雙方以1比1握手言和，各取1分積分，使A組晉級形勢更顯膠著。

數據方面，南非取得高達62%的持球率，頻繁組織攻勢並創造17次射門、其中4次射正；捷克則採取防守反擊，持球率為38%，繳出14次射門、3次射正。南非攻勢屢遭捷克防線化解，捷克全場做出3次擋球，南非防守端也貢獻8次擋球。犯規方面，捷克全場12次，南非則有10次。

比賽在第6分鐘打破僵局，捷克Alexandr Sojka送出關鍵助攻，Michal Sadilek接應起腳破網，幫助捷克先馳得點，取得1比0領先。落後的南非隨後加強逼搶，第33分鐘與第40分鐘，南非Teboho Mokoena與Thalente Mbatha相繼吞下黃牌。下半場第75分鐘，捷克Ladislav Krejci也因防守犯規遭黃牌警告。第83分鐘，南非獲得12碼罰球機會，由Teboho Mokoena操刀主罰命中，成功將比分追成1比1平手。

此役過後，A組目前由墨西哥與南韓各積3分暫居前兩名。捷克與南非握手言和後同積1分，因淨勝球差關係，捷克暫居第三，南非則位居墊底。兩隊若欲爭奪晉級淘汰賽的資格，在接下來的小組賽事中皆面臨背水一戰的搶分壓力。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

2026世足賽

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足運彩／南非捷克可能成進球大戰 Gemini推薦大分、正比2：1或3：1

世足運彩／南非防線犯錯成本會被放大 GPT看好捷克勝、全場3球以上

世足賽／G組焦點首戰 比利時靠烏龍球1比1逼平埃及

世足賽／卡達傷停補時靠烏龍球救命 1比1爆冷逼和瑞士拿到隊史首分

相關新聞

世足賽／捷克遭南非12碼逼平 小組賽1：1握手言和

2026年世界盃足球賽A組小組賽於6月19日展開，由捷克迎戰南非。雙方在90分鐘正規時間內互有攻守，捷克雖在開賽迅速取得領先，但未能守住優勢，最終雙方以1比1握手言和，各取1分積分，使A組晉級形勢更顯

爆冷逼和 民主剛果 頂住強敵葡萄牙

當足球在休士頓的夜空中畫出一道弧線，剛果民主共和國（民主剛果）前鋒維薩高高躍起，在上半場傷停補時階段，頂碎了葡萄牙的領先美夢，也徹底掀翻了民主剛果足球半個世紀的沉悶。這記頭錘不僅幫助球隊以一比一逼平強敵，更搶下隊史世足賽的首顆進球，同時取得首個小組賽積分。背後，更是維薩與生命激烈拉扯的精彩人生。

連10場國際大賽未進球 C羅首戰低迷 主帥仍力挺

美加墨世足賽小組賽首輪廿四場比賽昨天落幕，全球足壇再度將目光聚焦於第六度征戰世足賽的兩大傳奇阿根廷梅西與葡萄牙Ｃ羅身上，相較於梅西首秀就刷新多項紀錄，帶領衛冕軍阿根廷取勝，Ｃ羅在昨葡萄牙與民主剛果踢平的賽事中，迎來連續十場國際大賽未進球的紀錄。

16隊奪7勝 歐洲球隊首輪表現最佳

首度擴增到四十八隊的世界盃，昨天完成小組賽首輪所有賽事，歐洲球隊表現最佳，十六支隊伍取得七勝、六和、三負，不過「無敵艦隊」西班牙被首度參賽的非洲小國維德角逼平，成第一輪的大爆冷戰役；另外三支初次亮相的古拉索、烏茲別克和約旦都有進球紀錄，初試啼聲皆有收穫。

凱恩梅開二度 成英格蘭賽史進球王

奪冠熱門英格蘭昨和上屆季軍克羅埃西亞上演強權對決，英格蘭隊長凱恩上半場就梅開二度，成隊史世界盃「進球王」，加上貝林漢和拉什福德下半場接連進球，助「三獅軍團」以四比二旗開得勝，完成凱恩的賽前設定。

煮茶論戰／旅歐軍團有成 亞洲崛起非偶然

二○二六年世足賽小組賽首輪結束，最令全球足壇震驚的絕非傳統歐美豪權的宰制，而是亞洲球隊寫下的歷史新頁，參賽九隊中前六支出賽球隊一度寫下二勝、四和的不敗紀錄，在首輪積分效率展現集體爆發，徹底打破過往由歐美、南美主導的世足賽格局，標誌著世界足球版圖正發生深刻的微妙變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。