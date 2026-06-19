世足賽／捷克遭南非12碼逼平 小組賽1：1握手言和

2026年世界盃足球賽A組小組賽於6月19日展開，由捷克迎戰南非。雙方在90分鐘正規時間內互有攻守，捷克雖在開賽迅速取得領先，但未能守住優勢，最終雙方以1比1握手言和，各取1分積分，使A組晉級形勢更顯膠著。

數據方面，南非取得高達62%的持球率，頻繁組織攻勢並創造17次射門、其中4次射正；捷克則採取防守反擊，持球率為38%，繳出14次射門、3次射正。南非攻勢屢遭捷克防線化解，捷克全場做出3次擋球，南非防守端也貢獻8次擋球。犯規方面，捷克全場12次，南非則有10次。

比賽在第6分鐘打破僵局，捷克Alexandr Sojka送出關鍵助攻，Michal Sadilek接應起腳破網，幫助捷克先馳得點，取得1比0領先。落後的南非隨後加強逼搶，第33分鐘與第40分鐘，南非Teboho Mokoena與Thalente Mbatha相繼吞下黃牌。下半場第75分鐘，捷克Ladislav Krejci也因防守犯規遭黃牌警告。第83分鐘，南非獲得12碼罰球機會，由Teboho Mokoena操刀主罰命中，成功將比分追成1比1平手。

此役過後，A組目前由墨西哥與南韓各積3分暫居前兩名。捷克與南非握手言和後同積1分，因淨勝球差關係，捷克暫居第三，南非則位居墊底。兩隊若欲爭奪晉級淘汰賽的資格，在接下來的小組賽事中皆面臨背水一戰的搶分壓力。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)